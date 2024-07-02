Книги Конан Дойля, Льва Толстого и Михаила Булгакова не подпадут под запрет пропаганды наркотиков. Об этом заявил на заседании комитета по госстроительству Госдумы его глава Павел Крашенинников, передает корреспондент RTVI.

«У нас цензура была снята в нашем государстве в 1990 году. У нас вступил в силу 1 августа 1990 года закон о СМИ Советского Союза. Соответственно, до вступления в силу этого закона все упоминания пропаганды и так далее были запрещены. Следовательно, под закон все произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года, в том числе Конан Дойль, Лев Толстой, Булгаков, не будут подпадать. Потому что это все было обнародовано до 1 августа 1990 года. Это очень важно», — пояснил Крашенинников на заседании комитета, где обсуждался пакет законопроектов о запрете пропаганды наркотиков.

По его словам, по итогам совещаний с МВД, Минздравом и Минкультуры уточняется, что для произведений литературы и искусства предусматривается особый режим. «Произведение не подпадает под пропаганду, если наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла», — сказал Крашенинников.

Перечень литературы, подлежащей специальной маркировке, будет составляться Минкультуры, рассказал глава комитета.

Крашенниников в разговоре с журналистами позже уточнил, что маркироваться будут и фильмы. «Фильм, когда выпускают, сразу его нужно маркировать. Новые и старые, если выпускаешь в эфир, маркировка должна быть. В интернете — тоже подпадут под маркировку», — подчеркнул он.

Срок вступления в силу пакета из трех законопроектов, в том числе тех, которые касаются административной и уголовной ответственности за пропаганду наркотиков, изменен — с сентября 2024 года на 1 июня 2025 года, рассказал Крашенинников.

Нормы не будут касаться «специализированных медицинских и фармацевтических изданий, рассчитанных на медицинских и фармацевтических работников», а также не будут применяться к научным и учебным изданиям — в том числе аудиовизуальным произведениям, следует из поправок, имеющихся в распоряжении RTVI.

30 мая Госдума в первом чтении приняла правительственный пакет законопроектов о наказании за пропаганду наркотиков, в том числе за распространение произведений литературы и искусства, в которых есть информация о наркотиках, психотропных веществах, растениях, содержащих наркотические вещества. За первый случай пропаганды предусмотрен административный штраф (до 30 тыс. руб. для граждан, для юрлиц — до 1,5 млн руб.). За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность — до двух лет лишения свободы.

Комитет Госдумы по госстроительству при обсуждении законопроектов ко второму чтению поддержал введение конфискации продукции за распространение информации о наркотиках. Он также поддержал поправку, согласно которой физлиц не будут штрафовать при первом нарушении, им вынесут предупреждение. Кроме того, согласно поддержанным поправкам, уголовная ответственность будет наступать в случае, если было два административных нарушения в течение года, в первоначальной редакции было один раз.

Госдума может обсудить законопроекты во втором чтении 10 июля, сообщил Крашенинников.