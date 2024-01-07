Сотрудники ФСБ отказали во въезде в Россию певцу украинского происхождения Михаилу Бублику, сообщила журналистка Ксения Собчак в своем телеграм-канале.

По данным Собчак, в ноябре 2023 года Бублик планировал вернуться в Россию из поездки, но столкнулся с проблемами на границу. Как утверждает журналистка, российские пограничники проверили телефон Бублика и нашли в его переписке «свидетельства недостаточной лояльности СВО». После этого 41-летнему певцу отказали во въезде.

Собчак опубликовала скриншоты из телеграм-сообщества «Отказники Шереметьево», в котором общаются граждане, которых не впустили в страну. Журналистка указала, что 25 ноября 2023 года Бублик спрашивал в комментариях, что делать человеку с украинским гражданством и российским ВНЖ, если в переходе границы отказали с формулировкой «въезд ограничен».

«Кто-нибудь пробовал въехать повторно? Или надо вначале где-то обжаловать решение, и потом ехать? В паспорт ничего не ставили», — говорится в сообщении, оставленном с аккаунта Бублика.

Через две недели, 10 декабря, певец написал в чате несколько советов для тех, кто хочет пройти границу «с первого раза»: «Санируйте телефон. Максимально внимательно, предельно внимательно. Будьте искренними, <…> честными и открытыми, говорите все как есть. Въехать можно только с искренними помыслами».

Также Бублик выразил уверенность в том, что тех, кому отказали во въезде в Россию, «не впустят до очередного изменения политической ситуации».

«Подавать в суд не на кого и не на что, потому как ставят не запрет на въезд, а ограничение въезда. <…> Надо ждать», — написал он.

Как отметила Собчак, заказать выступление Бублика на корпоративе «стало невозможно». По словам журналистки, перед Новым годом концертный директор певца Рустам Хайретдинов ссылался на то, что график артиста очень плотный и расписан до февраля.

В то же время Хайретдинов не стал комментировать информацию о проблемах с въездом Бублика в Россию.

«Больше верьте слухам, и все у вас будет хорошо. Всего доброго», — приводит Собчак слова концертного директора.

Российский номер Бублика стал недоступен, добавила журналистка. При этом в январе до певца получилось дозвониться через Telegram, однако он отказался давать комментарии, сославшись на то, что не может разговаривать «из-за плохого самочувствия».

Последняя публикация в группе Бублика во «ВКонтакте» датирована ноябрем 2021 года. В ней сообщается о переносе концертов в нескольких городах России на 2022 год.

Бублик не единственный артист с украинским гражданством, которого «особо внимательно в минувшем году допрашивали на границ», пишет Собчак.

«Несколько моих знакомых рассказывали ровно такие же истории (с той разницей, что у них ничего не нашли, разрешили въезд, но перед этим на разные лады спрашивали об отношении к СВО и почему не даются концерты на Донбассе)», — рассказала журналистка.