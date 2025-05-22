В городе Выкса Нижегородской области обнаружили тела четырех мужчин в салоне автомобиля УАЗ рядом с озером. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК).

«В вечернее время 21 мая 2025 года, в районе озера в городе Выксе Нижегородской области в салоне автомобиля УАЗ обнаружены тела четырех мужчин без видимых признаков насильственной смерти», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК). Для определения причин смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.

Как пишет «Нижний Новгород онлайн», погибшим было «немного за 30» лет. Автомобиль с их телами застрял в болоте и частично ушел под воду.

Портал «Выкса.рф» обратил внимание на то, что добровольческий поисково-спасательный центр «Рысь» объявил поиски двух местных жителей 1993 года рождения Ильи Мальчикова и Михаила Сидорина, покинувших дом 18 мая. По информации издания, их тела нашли в салоне УАЗ. Также в машине были обнаружены мертвыми Александр Агафонов и Илья Кузнецов, пишет «Выкса.рф».

Очевидцы сообщили, что тела четырех мужчин были найдены в лесу около озера Ризадеевское, а причиной смерти, предположительно, мог стать угарный газ.

По одной из версии, которую приводит телеграм-канал Ni Mash, группа из пятерых друзей планировала отметить в лесу день рождения и пожарить шашлыки.