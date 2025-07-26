Жительница карельского города Кондопога стала жертвой уличного нападения с топором: молодой мужчина подкараулил ее возле жилого дома и зарубил. Местные СМИ пишут, что его до сих пор не смогли поймать.

Инцидент произошел еще 22 июля, но информация о нем начала распространяться в федеральных СМИ и телеграм-каналах только сегодня. По данным карельских телеграм-каналов, нападение было совершено возле дома №10а на улице Пролетарской в Кондопоге. Пострадавшую экстренно увезли на скорой, которую вызвали очевидцы, но она умерла в реанимации.

Телеграм-канал «Полицейский подвал» пишет, что молодой мужчина подошел к жертве возле офиса, в котором она работала, и нанес девять ударов топором, после чего скрылся. По данным канала, подозреваемому 31 год, а убитая была подругой его матери. В сообщении говорится, что он давно не общается со своей семьей и якобы имеет проблемы с психикой.

«Столица на Онего» уточняет, что офис жертвы находился на первом этаже здания общежития. Издание «Daily Карелия» со ссылкой на сообщения горожан добавила, что в этом офисе расположена управляющая компания. В Следственном управлении СК России по Республике Карелия изданию сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве.

Местные жители рассказали, что после случившегося нападавший «спокойно покинул место преступления» и якобы до сих пор находится на свободе. «В Кондопоге неадекватный мужчина зарубил женщину топором прямо у её работы. Говорят, умерла в реанимации. Все молчат… вроде как его всё ещё ищут!» — написал один из пользователей в городском чате.

Управление МВД по Кондопожскому району Карелии подтвердило журналистам, что подозреваемый в убийстве находится в розыске, но больше никак не комментировало случившееся. В ориентировке с фото, которую распространили местные СМИ, указано, что разыскиваемый — 31-летний житель Кондопоги, одетый во все черное (шорты, футболку, кепку и кроссовки), со строительными перчатками на руках, имеющий при себе холодное оружие.

Карельские СМИ и телеграм-каналы опубликовали видео с установленной во дворе камеры, на котором запечатлен подозреваемый, бегающий туда-сюда возле дома.

Горожане по данным из ориентировки нашли аккаунты разыскиваемого в соцсетях и обратили внимание, что он якобы на протяжении уже пяти лет публиковал посты подозрительного содержания — о том, что «собирается жить в лесу, строить капище и к чему-то готовится».

Газета «Новая Кондопога», упомянув убийство женщины, опубликовала для своих читателей памятку о том, как следует вести себя при встрече с пьяным агрессивным человеком, хотя нет никаких данных о том, что убийца был пьян на момент совершения преступления.