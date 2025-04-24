На Гавайских островах найдена редкая гусеница, которая живет в паутинах и питается недоеденными жертвами пауков. Чтобы не быть съеденной самой, гусеница обвешивает себя ногами и крыльями убитых насекомых, за что ее назвали «собирателем костей», говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science.

Изолированность Гавайских островов способствовала возникновению в этом регионе таких необычных беспозвоночных, не встречающихся в других частях света, как пауки, ловящие на лету своих жертв, обитающие на суше, а не в воде личинки стрекоз, гусеницы, охотящиеся на улиток, водяные гусеницы, и гусеницы, устраивающие засаду на своих жертв.

Хищные гусеницы чешуекрылых — бабочек и мотыльков, самого травоядного отряда насекомых, — чрезвычайная редкость в животном мире. На долю хищных бабочек приходится лишь 0.13% из примерно 200 тыс. известных науке видов.

Ученые под руководством Дэниела Рубиноффа из Гавайского университета в Маноа впервые описали новый вид хищной гусеницы, которая обитает исключительно рядом с паутинами пауков, свитыми внутри дупел деревьев или в расщелинах камней. Гусеница питается недоеденными жертвами пауков, и их же частями тела украшает себя.

«Мы обнаружили части, принадлежащие насекомым шести разных семейств, прикрепленных к ее шелковому чехольчику, что указывает на то, что они являются приспособившимися падальщиками и хищниками, — говорится в исследовании. — В неволе гусеницы атакуют и едят любое живое, медленно ползающее или неподвижное насекомое, и даже нападают друг на друга. Обычно это ограничивает паутину одной гусеницей, поскольку иначе более крупная быстро съедает своего меньшего соседа».

Гусеница тщательно выбирает, какие части насекомых наклеить на себя. «Части тел тщательно измеряются перед тем, как гусеница их добавит в свою коллекцию. Каждая новая часть вращается и трогается мандибулами несколько раз, а слишком крупные части пережевываются до нужного размера».

Поскольку для наряда гусеница, которую назвали «собирателем костей», использует исключительно части тел насекомых, и никогда не берет растительный мусор, ученые считают, что такой наряд используется для маскировки от паука, хозяина паутины. За все время наблюдений ученые не заметили, чтобы пауки нападали на гусениц, или те запутывались в паутине. Эти гусеницы чрезвычайно редки — за 22 года полевой работы и 150 экспедиций было обнаружено лишь 62 особи. Все они встречались в исключительно изолированной области — 15-километровом участке леса на острове Оаху.

Филогенетический анализ показал, что гусеница относится к древнему эндемичному для Гавайских островов роду Hyposmocoma и ее обособление произошло 6 млн лет назад, за 3 млн лет до образования самого острова. Это указывает на то, что родом собиратели костей могут быть с других, более древних островов архипелага. По словам ученых, ограниченность ареала обитания гусениц и их малочисленность говорят об уязвимости вида и необходимости мер по сохранению их в архипелаге.