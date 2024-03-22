Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) начал штурм «Крокус Сити Холла», где перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба, а затем произошел взрыв в результате которого вспыхнул пожар. Об этом сообщает корреспондент «Осторожно, новости» с места событий.

По его данным, стрельба внутри здания слышна даже на улице. Силовики оттесняют людей от концертного комплекса из-за опасений, что террористы могли заминировать помещение. Как сообщает корреспондент NEWS.ru, правоохранители считают, что у «Крокус Сити Холла» может находиться машина со взрывчаткой.

Власти Подмосковья сообщают, что в результате стрельбы 21 человек ранен и госпитализирован. Губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По информации ЦОС ФСБ, по предварительным данным, при нападении на «Крокус» 40 человек погибли и более 100 пострадали.

Выходы из станции метро «Мякинино», ближайшей к «Крокус Сити Холлу» перекрыты. Всех пассажиров переписывают сотрудники службы безопасности метрополитена, проводят полный досмотр, потом пропускают на улицу.