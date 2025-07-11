Власти Москвы и Московской области планируют в дальнейшем интегрировать свои транспортные системы. Об этом рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин.

В частности, Собянин отметил, что в настоящий момент нет планов сворачивать работы по развитию столичного метро. Градоначлаьник отметил необходимость дальнейшего строительства транспортной рельсовой системы города, которую распространят на новые районы, микрорайоны и города Подмосковья.

«В ближайшие годы мы построим несколько новых линий — это Рублево-Архангельская, Троицкая, Бирюлевская. Они охватывают сотни и сотни тысяч жителей, которые на сегодняшний день не имеют метро в шаговой доступности», — сказал Собянин.

Мэр также рассказал, что каждый год будут открываться от четырех до шести новых остановок метро, а на конец 2026 года запланирован пуск первого беспилотного состава.

«Наши коллеги из “Российских железных дорог” активно работают над беспилотными поездами на МЦК и на Московских центральных диаметрах», — уточнил мэр.

Основной сложностью этого проекта Собянин назвал рекордные по своей недолгой продолжительности промежутки между движением поездов московского метрополитена в 1,5 минуты.

Собянин призвал рассматривать метрополитен как единую систему с другими элементами транспортного комплекса — такими, как МЦК и МЦД. Среди прочего их объединяют бесплатные пересадки, единая система управления и координации.

Мэр также отметил, что за последние несколько лет в столице ввели в эксплуатацию около 260 станций рельсового наземного транспорта.