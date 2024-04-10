В московском департаменте образования и науки (ДОНМ) 10 апреля сменился руководитель: место Александра Молоткова, который покинул пост якобы «по собственной инициативе», заняла бывшая заместитель губернатора Московской области по социальным вопросам Ирина Каклюгина. В мэрии причины кадровой перестановки не комментируют, пишет «Коммерсантъ».

О переходе Каклюгиной на новую должность губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил еще 8 апреля на совещании с региональным правительством. Он объявил, что его заместитель «уходит работать в Москву». «Ей предложено возглавить департамент образования. Это очень интересно, почетно. Всегда приятно, когда членов команды признают», — заявил глава области.

В указе Собянина об освобождении Молоткова от должности руководителя ДОНМ говорится, что он уходит «по собственной инициативе».

Молотков стал главой столичного департамента образования летом 2020 года, в разгар пандемии COVID-2019, и активно занялся внедрением цифровых сервисов. Появившийся еще в 2016 году проект «Московская электронная школа» (МЭШ) при новом руководителе ДОНМ был дополнен цифровыми учебниками и онлайн-уроками.

Тогда же, в 2020 году, в школах Москвы запустили пилотный проект подготовки учеников 11-х классов к Единому госэкзамену, на который отводилось все второе полугодие выпускного класса. В результате у московских старшеклассников вырос средний балл ЕГЭ по большинству предметов.

Член совета профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий заявил «Коммерсанту», что смена руководителя ДОНМ стала для них с коллегами неожиданностью. По его словам, Молотов в качестве руководителя ДОНМ проводил «достаточно последовательную политику», фактически требуя от школ только хороших результатов на экзаменах и олимпиадах.

«Он не очень давил со всякими формальностями: например, ситуация с Всероссийскими проверочными работами в столице была гораздо спокойнее, чем в регионах. Вообще, это было достаточно спокойное время — при Молоткове», — считает Луховицкий.

Председатель комиссии Мосгордумы по образованию, заслуженный учитель России Евгений Бунимович отметил, что именно при Молоткове московские школы вынужденно перешли на удаленное обучение и «на хорошем уровне справились» с этим. По его оценке, реализованные Молотковым инициативы «можно отметить как успешные изменения».

По мнению Бунимовича, Ирине Каклюгиной в новой для нее должности придется сосредоточиться на реконструкции московских школ, которая при ее предшественнике «велась в недостаточном объеме», несмотря на «очевидную необходимость».

Именно о масштабной программе реконструкции столичных школ мэр города Сергей Собянин говорил в начале апреля, рассказывая о стратегии развития образования в Москве до 2030 года. По словам градоначальника, к 2025 году планируется обновить 50 школ, а затем реконструировать до сотни школ ежегодно.