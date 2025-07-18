В ночь на 18 июля на пути к Москве были сбиты четыре дрона, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

О работе ПВО Собянин изначально написал накануне в 23.02. После этого, по данным мэра, силы ПВО уничтожили еще одни дрон. В 02.43 глава города сообщил об еще двух сбитых беспилотниках.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

SHOT со ссылкой на местных жителей пишет, что звуки взрывов погремели в пригороде Зеленограда и Кубинке.

В связи с риском атаки дронов, работу приостановил московский аэропорт Внуково. Ранее ограничения вводили аэропорты Домодедово и Жуковский, однако их отменили спустя 10 минут.