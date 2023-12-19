В Одинцовском городском округе силы ПВО отразили атаку беспилотника. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал глава города.

По данным пресс-службы Минобороны, беспилотник пытался атаковать Одинцовский округ в 12:35 мск.

Ранее Mash сообщал, что в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковском был введен план «Ковер». Источник телеграм-канала отмечал, что все самолеты перенаправляют в Шереметьево.

Позже в пресс-службе Внуково подтвердили РБК, что там были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов «по независящим от аэропорта причинам».

Московская область стала третьим российским регионом, который подвергся атакам дронов 19 декабря. Утром Минобороны сообщало, что ВСУ пытались несколько раз атаковать Брянскую область. В 11:10 средства ПВО также уничтожили беспилотник над Калужской областью, добавили в ведомстве.