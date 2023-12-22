Силы противовоздушной обороны отразили в городском округе Подольск атаку беспилотника, летевшего на Москву. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — говорится в посте.

Минобороны России подтвердило уничтожение над Московской областью украинского беспилотника.

«В 14.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

22 декабря Минобороны также отчиталось о перехвате силами ПВО четырех беспилотников в Калужской области, пяти БПЛА в Брянской области и одного — в Курской области.