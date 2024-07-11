В Ступинском городском округе силы ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву, написал в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — сказано в сообщении мэра.

Ступино находится в 80 км по прямой к юго-востоку от Москвы, недалеко от границы Подмосковья и Тульской области.

Mash со ссылкой на местных жителей пишет, что прогремело примерно в 4:40 в районе поселка Михнево.

«После двух хлопков затряслись окна, машины загудели», — сообщает телеграм-канал.

По данным пресс-службы Минобороны России, в ночь на 11 июля были уничтожены и перехвачены пять дронов, из которых два — над территорией Брянской области и по одному — над территориями Тамбовской, Тульской и Московской областей.

Последний раз об отражении атаки дрона, летевшего на столицу, Собянин говорил 10 мая. Тогда беспилотник сбили в Подольске.

В Минобороны при этом сообщали о сбитом дроне в Московской области в ночь на 3 июля. Два БПЛА также уничтожили в ночь на 27 июня.