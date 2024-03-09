Социальная сеть X (бывший Twitter), принадлежащая Илону Маску, скоро запустит приложение для телевизоров Amazon и Samsung с поддержкой Smart TV, которое призвано стать конкурентом YouTube. Об этом сообщило издание Fortune. Информацию подтвердил сам Маск.

По данным Fortune, X планирует запустить приложение на следующей неделе; интерфейс будет «идентичен» телевизионному приложению YouTube.

Цель Маска состоит в том, чтобы побудить пользователей смотреть «длинные видео на большом экране»: это часть плана, призванного сделать соцсеть X более привлекательной для онлайн-инфлюенсеров и рекламодателей, говорится в статье.

«Он [Маск] настроен конкурировать с YouTube», — сказал источник издания.

По словам неназванного собеседника Fortune, Маск также хочет конкурировать с сервисом прямых трансляций Twitch, приложением для обмена зашифрованными сообщениями Signal и платформой Reddit.

«Скоро будет», — написал Маск в X, комментируя сообщение другого пользователя о том, что в скором времени ролики из соцсети можно будет смотреть на смарт-телевизорах.

Илон Маск приобрел Twitter в октябре 2022 года за $44 млрд. После этого он провел в компании ряд крупных реформ, в том числе распустил совет директоров. В июле 2023 года соцсеть была переименована в X; Маск объяснял, что теперь приложение будет использоваться «для всего».

Главный исполнительный директор X Линда Яккарино тогда отмечала, что X — это «будущее состояние неограниченной интерактивности — аудио, видео, обмен сообщениями, платежи, банковские операции — создающее глобальный рынок идей, товаров, услуг и возможностей».