Солист «Иванушек International» Андрей Григорьев-Апполонов в интервью программе «Легенда» на RTVI анонсировал концерт-трибьют группы в 2025 году в честь ее 30-летия.

«Будет “Новая волна” летом в городе Сочи, и как раз под 30-летие группы «Иванушки International». Будет большой наш концерт юбилейный и трибьют», — сказал Григорьев-Апполонов.

По его словам, песни группы исполнят «молодые и не очень» музыканты.

«Как в этом году было у Андрея Губина, через год будет трибьют “Иванушек”. Так что надеюсь, что там будет и [Люся] Чеботина, и Zivert, и Леня Агутин, и Владимир Пресняков, и все, кто уважает и любит наше творчество», — заключил Григорьев-Апполонов.

В августе 2024 года на фестивале «Новая волна» состоялся концерт, на котором известные поп-артисты исполнили песни Губина.

По мнению Григорьева-Апполонова, в России «полно талантливых ребят», у которых больше шансов стать популярным, чем было у музыкантов в 1990-е. Он рассказал, что был на концерте Чеботиной.

«Великолепно работает. Прямо такая Аллегрова наших дней. Главное, чтобы она тоже 50 лет отпела, как Ирина», — отметил музыкант.

Другой солист «Иванушек» Кирилл Андреев сказал, что среди молодых исполнителей ему нравятся Zivert и Niletto.

Ранее бывший участник «Миража» Роман Жуков в программе RTVI «Легенда» рассказал о съемках сериала про группу.

«Сейчас же про «Мираж» буду снимать еще. В процессе всё. И вот началом будет 25 декабря, в большом концертном холле в Москве, все участники группы «Мираж» будут, большая дискотека. Это будет тоже там, в кадры пойдет потом», — сообщил Жуков.