Бывший участник группы «Мираж» Роман Жуков в программе RTVI «Легенда» рассказал, что про коллектив будет сниматься сериал. По его словам, «началом» будет 25 декабря.

Жуков связал популярность музыки 1980-1990-х годов у молодежи с вышедшими сериалами «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Комбинация».

«Сейчас же про «Мираж» буду снимать еще. В процессе всё. И вот началом будет 25 декабря, в большом концертном холле в Москве, все участники группы «Мираж» будут, большая дискотека. Это будет тоже там, в кадры пойдет потом», — сказал Жуков.

В октябре бывшая солистка «Миража» Наталья Гулькина рассказала журналистам, что про группу снимут сериал. Действие будет проходить в конце 1980-х годов. Создатели сериала «собирают информацию, общаются с музыкантами группы, композиторами, солистками», пояснила она. Сама Гулькина планирует встретиться с актрисой, которая будет играть ее.

Еще одна экс-вокалистка Маргарита Суханкина сказала, что «с удовольствием откликнулась» на предложение поучаствовать в проекте. «Создатели обещают, что я прочитаю сценарий одной из первых. Сейчас мы встречаемся, они записывают мой рассказ, который ляжет в основу будущего сериала», — рассказала она.

Лидер нынешнего состава «Миража» Алексей Горбашов в свою очередь заявил, что группа «обойдется без услуг бывших участников в создании фильма». «Не надо смешить: каждый должен заниматься своим делом. Есть серьезные кинокомпании, у нас есть предложения, которые мы обсуждаем, рассматриваем», — сообщил Горбашов.

Он добавил, что если концепция фильма устроит действующих участников «Миража» и основателя группы Андрея Литягина как главного правообладателя, то они разрешат начать работу над картиной.

Ранее в России сняли кино про группы «Руки вверх!» и «Комбинация». В 2023 году вышел фильм «Слово пацана. Кровь на асфальте», в котором звучат популярные песни 1980-х годов, в том числе коллектива «Мираж».