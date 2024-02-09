8 февраля Владимир Соловьев в эфире программы «Соловьев Live» прокомментировал посты, который днем ранее у себя в телеграм-канале выложил военкор Марат Хайруллин с критикой в адрес телеведущего.

Хайруллин заявил, что считает Соловьева врагом и приспособленцем, который пытается завоевать авторитет за счет «показушных поездок на фронт». Он также раскритиковал профессиональные качества Соловьева и его команды, которые, по мнению военкора, «при всех своих бабках» не умеют добывать эксклюзивную информацию о боевых действиях на Украине.



По словам Хайруллина, он пытается честно, «с лейкой и блокнотом писать и снимать о войне, быть достойным славы легендарных военкоров Великой Отечественной». В ответ на это Соловьев заявил, что во времена Великой Отечественной Хайруллина «расстреляли бы». Телеведущий обвинил военкора в том, что он опубликовал в свободном доступе карты с позициями российских военных частей.

«Ты берешь и публикуешь карты. Откуда ты эти карты взял? Ты их сам составил или ты их у командира своровал и выложил в открытый доступ? — сказал Соловьев.

По мнению телеведущего, выкладывая карты в широкий доступ, военкор «сдает хохлам позиции наших», и это является основанием для проведения военной контрразведкой расследования в адрес Хайруллина.



Марат Хайруллин выложил в своем телеграм-канале серию постов с критикой Владимира Соловьева. 8 февраля эти посты были удалены, а сам военкор заявил, что не видит в опубликованных им картах ничего секретного и что после оскорблений в утреннем эфире подает на Владимира Соловьева в суд.

«Я военный корреспондент, который постоянно здесь на передовой. С самого начала войны. И однозначно в моем лице Соловьев оскорбляет участника СВО. А как там закон о защите прав участников СВО?», — написал он.

Марат Хайруллин — военный корреспондент, активно освещающий ход боевых действий на Украине в своем телеграм-канале и в эфире «Первого канала». В 1994 году в качестве специального корреспондента газеты «Советская Башкирия» работал в Чечне. Хайруллин также работал с «Новой газетой» и на телеканале «TV 6».