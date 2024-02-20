Телеведущий Владимир Соловьев 20 февраля в эфире программы «Полный контакт» на «Соловьев Live» прочитал сообщение подписчицы по имени Татьяна, в котором говорилось: «Срочники служат на границе, стреляют по ним, потери были». Телеведущий ответил, что «срочники служат, но они находятся не на первой линии».

«Конечно, по ним стреляют. Стреляют и по жителям Белгорода, Донецка, Воронежа, и на Москву прилетает. Да, стреляют. А они выполняют свой гражданский долг. Честь им и слава», — заявил Соловьев.

Телеведущий добавил, что «они [срочники] в Красной армии, но их не бросают в штурмы, они не стоят на первой линии». По словам Соловьева, «долетает всюду».

«Увы, это война», — подытожил он.

В ноябре 2022 министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что срочники в зону военной операции направляться не будут. В июне 2023 года на встрече с военкорами Владимир Путин заявил, что военнослужащих по призыву не направляют в зону боевых действий, потому что в этом нет необходимости.

Депутат Госдумы Андрей Гурулев в сентябре 2023 сказал, что на границу с Украиной отправят срочников, «изъявивших желание».