После десятилетнего перерыва сомалийские пираты возобновили свою активность, с ноября совершив более 20 попыток угона судов, сообщает Reuters со ссылкой на представителей отрасли морских грузоперевозок. По их словам, пиратская активность уже привела к росту цен на вооруженную охрану и страховое покрытие, в которое входит возможный выкуп.

Двое членов сомалийской банды пиратов рассказали Reuters, что решили воспользоваться ударами хуситов по судам в нескольких сотнях морских миль к северу, чтобы вернуться к прежней деятельности по захвату кораблей.

Финансовый агент пиратов, известный под псевдонимом Исмаил Иссе, заявил Reuters о захваченном в декабре судне Ruen под мальтийским флагом, которое на протяжении нескольких недель стояло в Хул-Аноде — прибрежной зоне полуавтономного северо-восточного сомалийского регионе Пунтленд.

Антипиратская миссия Евросоюза EUNAVFOR предполагает, что пираты собирались использовать Ruen в качестве стартовой площадки для нападения на другое судно. Когда мальтийский сухогруз следовал в неизвестном направлении, его задержал корабль ВМС Индии. По данным пресс-службы индийского Министерства обороны, все находившиеся на борту 35 пиратов сдались, а 17 заложников были освобождены без каких-либо травм.

Заместитель директора подразделения Международной торговой палаты по борьбе с преступностью Сайрус Моди заявил, что вмешательство индийских ВМС, которые разместили более 10 военных кораблей к востоку от Красного моря, может иметь важный сдерживающий эффект.

«Их присутствие делает невыгодным для пиратов соотношение риска и возможной прибыли. Надеюсь, это заставит их несколько раз подумать, прежде чем действовать», — рассуждает Моди.

Исходящая от пиратов угроза сейчас не так серьезна, как в 2008-2014 годах, отмечает Reuters, однако региональные чиновники и представители отрасли морских грузоперевозок обеспокоены тем, что проблема может быстро обостриться.

«Если мы не разберемся с ней, пока она в зачаточном состоянии, эта угроза может вновь стать такой же, какой была [10 лет назад]», — заявил агентству президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд.

Reuters описывает историю сухогруза Abdullah, принадлежащего Бангладеш и захваченного около недели назад. Пираты подошли к нему на скоростном катере, сделали предупредительные выстрелы и взяли в заложники капитана и его второго помощника. Сейчас сухогруз стоит на якоре у берегов Сомали, ведутся переговоры о его выкупе. Представитель МИД Бангладеш предупредил, что власти страны «не поддерживают какие-либо военные действия», направленные на освобождение судна, в том числе возможное вмешательство кораблей ВМС Индии.

Пиратские рейды повышают риски и расходы судоходных компаний, которые в последнее время также сталкиваются с ударами дронов и ракет, выпущенных йеменскими хуситами в Красном море.

У берегов Сомали проходят одни из самых загруженных морских путей в мире. Через Аденский залив к Красному морю и Суэцкому каналу, по кратчайшему морскому маршруту между Европой и Азией, и обратно ежегодно проходят около 20 тысяч судов с грузами.

По данным Международного морского бюро, в 2011 году сомалийские пираты совершили 237 нападений и захватили сотни заложников. Тогда же группа мониторинга Oceans Beyond Piracy подсчитывала, что пиратская деятельность обошлась мировой экономике примерно в 7 млрд долларов, включая сотни миллионов долларов, потраченные на выкупы.

По словам менеджеров по морским рискам и страховщиков, нынешний уровень нападений значительно меньше: пираты в основном нацелены на небольшие суда в наименее активно патрулируемых водах. По данным EUNAVFOR, с ноября они успешно захватили как минимум два грузовых судна и 12 рыболовных судов.

Антипиратская миссия, которая по состоянию на февраль выявила до пяти пиратских группировок в восточной части Аденского залива и Сомалийского бассейна, предупредила, что из-за окончания сезона муссонов в марте они могут продвинуться дальше на юг и восток.

Пиратские рейды привели к тому, что страховщики стали взимать с судовладельцев дополнительную плату за риски вооруженного щахвата. По словам представителей страховой отрасли, эти риски делают страховые полисы на стандартный семидневный переход через Аденский залив и Красное море на сотни тысяч долларов дороже.

К росту стоимости грузоперевозок по этому маршруту приводит и необходимость нанимать вооруженную охрану для судов. Эта услуга, предоставляемая на три дня, в феврале 2024 года подорожала примерно на 50% по сравнению с январем и стала стоить от 4 до 15 тысяч долларов.