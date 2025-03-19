Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд арестовал начальника радиотехнической службы ВМФ капитана первого ранга Олега Лопатиева по делу о коррупции. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным газеты, офицера задержали сотрудники департамента военной контрразведки ФСБ «за совершение преступления коррупционной направленности». Подробности дела, даты задержания и ареста Лопатиева не уточняются. Официального подтверждения информации не поступало.

Радиотехническая служба входит в состав главного командования ВМФ и занимается установкой, обслуживанием и эксплуатацией радиоэлектронного вооружения кораблей, судов, береговых частей и учреждений ВМФ. Специалисты службы также обеспечивают создание помех на опасных направлениях.