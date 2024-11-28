Росфинмониторинг внес правозащитника и сопредседателя центра «Мемориал»* Сергея Давидиса** в перечень экстремистов и террористов. Соответствующая информация появилась на портале госоргана.

Имя правозащитника указано со звездочкой — таким образом отмечают фигурантов уголовных дел, связанных с терроризмом. До этого публично о возбуждении дела в отношении Давидиса не сообщалось.

Сам Давидис в своем телеграм-канале отметил, что не знает, по какой причине его внесли в соответствующий список. Он допустил, что это может быть связано с его публичными высказываниями. Правозащитник добавил, что никогда не поддерживал и не поддерживает терроризм в любой его форме.

По данным ТАСС, в начале сентября Таганский суд Москвы признал виновным Давидиса** в нарушении деятельности иноагента (ч. 5 ст. 19.34 КоАП РФ) и оштрафовал на 30 тыс. рублей.

Сергей Давидис** уехал из России весной 2022 года. Он отмечал, что больше не может оставаться в стране и при этом молчать.

В 2021 году правозащитника арестовали на десять суток по статье об организации несанкционированной акции (ч. 2 ст. 20.2. КоАП РФ). Тогда Давидис выступал в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов и ликвидирован решением Верховного суда

**признан лицом, аффилированным с иногагетами