Верховный суд Башкортостана увеличил срок заключения экс-главе штаба Навального* в Уфе Лилии Чанышевой с 7,5 до 9,5 лет, сообщил глава ФБК* Иван Жданов** в своем телеграм-канале.

Обвинение требовало ужесточить ей приговор до 10 лет колонии, поскольку посчитало его «слишком мягким». Второму фигуранту дела — Рустему Мулюкову — оставили срок наказания без изменений — 2,5 года лишения свободы, пишет SOTAvision**. Заседание проходило в закрытом режиме.

Адвокат Чанышевой Сергей Макаренко заявил, что намерен обжаловать решение суда. «Надежда умирает последней. А в данном случае у меня не надежда, у меня твердое убеждение, что она будет на свободе раньше, чем через 9,5 лет. Гораздо раньше», — сказал он.

Чанышева родилась в Уфе в 1982 году. В 2013 году она была волонтером избирательной кампании Навального, который баллотировался в мэры Москвы. В 2017 году возглавила штаб Навального* в Уфе.

В 2021 году Чанышеву арестовали. В июне 2023 года Кировский районный суд Уфы приговорил ее к 7,5 годам колонии, признав виновной в призывах к экстремизму, участии в экстремистском сообществе и создании организации, нарушающей права граждан.

* признан в России экстремистской организацией, деятельность запрещена

** внесены Минюстом России в реестр иноагентов