Населенные пункты в семи муниципалитетах Алтайского края, включая пригород Барнаула, остались без электроснабжения из-за обрывов ЛЭП вследствие ураганных порывов ветра. В краевом управлении МЧС сообщили, что во многих местах повреждены кровли зданий.

Максимальные порывы ветра — до 30 м/с — были зафиксированы в Славгороде, Краснощековском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском районах, до 27 м/с — в Солонешенском и Троицком районах, 25-26 м/с — в Целинном и в Ребрихинском районах. Кое-где, по данным МЧС, скорость ветра достигала 33 м/с.

По всей территории Алтайского края выпали осадки, принесенные циклоном. Сейчас он сместился к северо-востоку, интенсивность дождей снизилась. В Бийске ураган повалил остановку и обломал ветви деревьев, а в селе Чернавка Завьяловского района — снес крышу дома культуры.

В Барнауле повреждены три рекламные конструкции, четыре дорожных знака и вывеска ломбарда, была нарушена работа светофоров на пересечении Партизанской и Красноармейского.

Глава Залесоввского округа Александр Пластеев сообщил о «частично сорванной» крыше гаража местного отделения Социального фонда и поступивших от населения жалобах на «оторванные ворота, поваленные заборы, теплицы и туалеты».

В МЧС заявили о повреждении крыш зданий восьми объектов в семи муниципалитетах, отключении электроэнергии в населенных пунктах 12 районов края с населением около 23 тыс. человек и локальных отключениях света в 38 районах.

«Персонал “Россети Сибирь Алтайэнерго” оперативно приступил к их ликвидации. Несмотря на неутихающий ветер, работаем для того, чтобы вернуть свет в дома жителей края», — говорится в сообщении регионального филиала «Россетей».

В компании уточнили, что аварийно-восстановительные работы сосредоточены в основном в Краснощековском, Солонешенском, Чарышском, Алтайском районах и в пригороде Барнаула, их ведут 39 единиц техники и 118 специалистов.

По словам губернатора Алтайского края Виктора Томенко, подобные природные испытания выпадают на долю региона по несколько раз в год, поэтому местные экстренные службы в таких ситуациях действуют спокойно и последовательно, по привычным заранее утвержденным схемам.

В прокуратуре Алтайского края сообщили, что ликвидацию и устранение последствий стихии взял под контроль глава ведомства Антон Герман. Он также поручил всем территориальным прокурорам проконтролировать вопросы защиты прав местных жителей.

В Управлении Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ предупредили население региона, что опасные погодные условия пока еще сохраняются.