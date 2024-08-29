Жители района Брентвуд в Лос-Анджелесе, где находится дом Камалы Харрис, обеспокоены соседством с кандидатом в президенты от Демократической партии США из-за неудобств, вызванных ее кампанией, сообщает WSJ. Они рассказали, при каком условии были бы готовы проголосовать за политика: если она переедет.

Хотя Камала Харрис сейчас живет в официальной резиденции вице-президента США — в Обсерватории номер один в Вашингтоне, ее соседи по Лос-Анджелесу всё равно испытывают трудности из-за президентской гонки.

В частности, они жалуются на то, что улицу постоянно перекрывают и возникают пробки в связи с повышенными мерами безопасности вокруг кандидата в президенты. Один из соседей даже заявил, что будет рад проголосовать за Харрис, но при условии, что она продаст свой лос-анджелесский дом и переедет.

Дом площадью в 325 кв. м в элитном районе Брентвуд в Лос-Анджелесе был куплен в 2012 году мужем Камалы Харрис Дугласом Эмхоффом и находится в совместной собственности супругов. Сейчас стоимость дома оценивается в более чем $5 млн. Как сообщала Los Angeles Times, Харрис время от времени навещает свой дом в самом крупном городе Калифорнии, но маскирует финансируемые налогоплательщиками поездки под официальные мероприятия.

Камала Харрис — кандидат в президенты от Демократической партии, ее окончательно утвердили на съезде в Чикаго. Вице-президент США заменила кандидатуру Джо Байдена после того, как действующий президент вышел из гонки 21 июля. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года.

Софья Куштапина