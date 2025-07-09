Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев рассказал RTVI, что во время жары не стоит находиться на прямом солнце с 11:00 до 15:00, необходимо наносить крем и стараться пить больше жидкости.

«Наступила та самая долгожданная жара, то самое лето, и, к сожалению, и к счастью, оно несет несколько вещей: естественно, повышение температуры, как врач скажу. Сосуды расширяются, становится жарче, мы пытаемся охладить организм, увеличивается частота сердцебиения, и люди с сердечными заболеваниями могут пострадать», — отметил парламентарий.

По его словам, из-за этого не следует находиться под прямым солнцем в промежутке между 11:00 до 15:00, стоит пользоваться кремами и стараться пить больше жидкости.

«Мы теряем во время потения электролит очень много, поэтому надо желательно подкисленные или напитки минеральные, чтобы магний, калий возвращался обратно в систему», — сказал Башанкаев.

По его словам, очень важно не увлекаться диетой с жирными тяжелыми продуктами или с крепким алкоголем.

«К сожалению, это все сложно. Рассольник, окрошка, наши любимые летние супы. Напомню еще также про важный контроль давления утром, вечером и днем, чтобы увидеть, когда оно поднимается», — сказал депутат.

По словам Башанкаева, повышенное давление может привести к обострению инфарктов, инсультов и т.д.

«Солнечная шляпа. Красивая, светлая, с широкими полями. Крем нанесли. Утром ушли на работу. Вечером пришли. Для работодателей важно давать отдых. Не забывайте, что нельзя на прямом солнце работать больше определенного количества времени. Кондиционеры, вентиляторы, фены», — сказал парламентарий.

Он также обратился работодателям и призвал их при жаре отпустить людей пораньше домой в «лимитированном режиме».

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни почти на всей европейской части России ожидается аномальная жара. По его словам, единственным регионом на европейской территории России, где будет спокойная циклоническая деятельность и дожди, — Северо-Западный федеральный округ.