В ближайшие дни почти на всей европейской части России ожидается аномальная жара, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, предупреждение о сильной жаре выпущено в Воронежской, Белгородской, Липецкой, Тамбовской областях, там ожидается до +38 градусов.

«Даже в Калужской, Тульской областях — до +36-37 градусов», — отметил Вильфанд.

В Краснодарском, Ставропольском краях, в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях в ближайшие дни ожидается до +40 градусов. Научный руководитель Гидрометцентра пояснил, что такие показатели примерно на четыре-пять градусов выше климатической нормы.

Вильфанд подчеркнул, что единственным регионом на европейской территории России, где будет спокойная циклоническая деятельность и дожди, — Северо-Западный федеральный округ.

«В Карелии, Ленинградской, Новгородской, Псковской областях прогнозируются ливневый дождь, гроза, ветер до 17 метров в секунду, и температура +20-22 градуса», — добавил синоптик.

Накануне главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила RTVI, что с 7 по 13 июля в Москве и области будет аномальная жара — выше +30 градусов. Она также добавила, что в четверг и пятницу (10-11 июля) температура воздуха может возрасти до «рекордных значений».

По словам Поздняковой, жара будет не только днем, но и ночью. Она подчеркнула, что до середины это недели минимальная ночная температура в Москве составит плюс +18-20 градусов.

Ранее климатолог Алексей Кокорин сообщил, что причина холодного начала лета в России связана с глобальным потеплением.

«Холодное начало связано с вторжениями холодного воздуха с севера. Ничего необычного или аномального в этом нет. Другое дело, что из-за глобального потепления и неустойчивой границы с Арктикой арктический воздух все сильнее и глубже вторгается на юг. Он очень теплый для Арктики, но холодный для нас», — пояснил он.