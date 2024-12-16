Сотни или даже тысячи человек могли погибнуть в результате обрушения циклона «Шидо» на архипелаг Майотта — французскую заморскую территорию в Индийском океане. Об этом сообщил префект региона Франсуа-Ксавье Бьевиль.

«Я думаю, что [жертв] определенно будет несколько сотен. Возможно, мы приблизимся к тысяче или даже нескольким тысячам [погибших]», — сказал Бьевиль (цитата по агентству AFP).

По его словам, подсчет точного числа жертв окажется «очень трудной» задачей, учитывая, что большинство жителей региона — мусульмане, которые традиционно хоронят умерших в течение суток.

Французские власти срочно направили в регион спасателей, но их усилиям может помешать ущерб, нанесенный аэропортам и системе электроснабжения, пишет AFP. Чистая питьевая вода на Майотте была в дефиците еще до прихода циклона.

Мэр столицы Майотты, города Мамудзу, Амбдилвахеду Сумайла в воскресенье сообщил AFP, что девять человек после удара стихии госпитализированы в критическом состоянии, еще 246 получили серьезные ранения. Дополнительно ситуацию усложняет тот факт, что, по оценкам МВД Франции, около 100 тыс. человек на Майотте живут без документов (общее население Майотты — 320 тыс. человек).

«Некоторые из них не осмелились обратиться за помощью, опасаясь, что это будет ловушка, после которой их выдворят с Майотты», — рассказала бывшая медсестра Уссени Балахачи.

По данным Французской национальной метеорологической службы Météo-France, циклон «Шидо» обрушился на Майотту в ночь на 14 декабря со скоростью ветра более 200 км/ч. По словам синоптиков, это самый сильный шторм на архипелаге за более чем 90 лет.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Майотте помощь со стороны ЕС, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус написал в соцсети X, что организация «готова оказать поддержку сообществам, нуждающимся в основной медицинской помощи».