В четверг, 20 июня, Москву и область накрыл ураган «Эдгар», который принес с собой мощные ливни, шквалистый ветер, град и даже смерчи. Из-за непогоды два человека погибли, по меньшей мере 18 пострадали. Последствия непогоды в столице и Подмосковье — в материале RTVI.

«Эдгар» и десятибалльный шторм

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что 20 июня Москву накрыл десятибалльный шторм (максимально по шкале Бофорта — 12 баллов) с порывами ветра до 25 м/с или 90 км/ч. По его оценке, днем за один час в Москве выпало 22 мм осадков, что составляет треть месячной нормы.

Тишковец рассказал, что давление воздушного потока достигало 45-50 кг на 1 кв. м.

«При таком ветре происходят значительные разрушения, ветер валит деревья и вырывает их с корнем», — добавил синоптик.

В Московском регионе образовались смерчи. Очевидцы из разных уголков столицы и области поделились видео с возникающим торнадо. В частности, смерчи заметили в Лосино-Петровском районе, Лобне и под Истрой.

Из-за урагана и опасности падения деревьев в Москве закрыли парки, зоопарк и фестивальные площадки. Столичный департамент торговли рекомендовал укрепить конструкции летних кафе и временно не использовать открытые веранды точек питания.

Жертвы урагана и пострадавшие

В московском депздраве сообщили, что в результате непогоды двое человек погибли. По меньшей мере 18 госпитализированы, из них четверо — дети, их состояние оценивается как удовлетворительное. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По данным телеграм-канала «112», число пострадавших выше — 28 человек.

По информации Mash, первый погибший скончался после того, как его придавило упавшее дерево в Тимирязевском районе недалеко от парка «Дубки». Спасти его не удалось, он скончался до приезда скорой.

Второй человек погиб из-за обрушившихся строительных лесов у здания химической лаборатории на территории МГТУ им. Баумана в Басманном районе. По данным Mash, это был рабочий, который в момент начала урагана не успел слезть на землю и «упал вместе с лесами».

Во время непогоды в Москве было повреждено более 300 автомобилей, свыше 700 деревьев упали от ветра, сообщил заммэра Петр Бирюков. Городские службы занимаются устранением последствий.

Телеграм-канал Baza сообщает, что на улице Коминтерна дерево придавило автомобиль, в котором находилась 42-летняя беременная женщина. Из автомобиля ее доставали спасатели. Канал отмечает, что пострадавшую в состоянии средней степени тяжести направили в больницу.

Также дерево упало на машину с водителем в районе метро Аэропорт. По данным телеграм-канала SHOT, мужчина был заблокирован в машине больше часа, после чего ему помогли выбраться спасатели. Его также доставили в больницу с травмами.

Еще несколько мужчин оказались заблокированы в своих автомобилях после падения деревьев на Волоколамском шоссе и в Зеленограде.

На улице Широкой дерево упало на коляску с ребенком. В результате пострадал двухлетний мальчик. Он получил сотрясение мозга, его доставили в больницу, пишет Baza.

В Свиблово на Енисейской улице ветер сорвал куски металлической кровли, которые сначала задели контактную сеть, а затем влетели в вагон трамвая №17. Металлические конструкции выбили стекла, внутри трамвая из-за искр загорелись некоторые сидения. По предварительным данным, два человека пострадали, им оказана помощь на месте. Дептранс сообщил о временной приостановке движения трамвая по маршруту.

Mash пишет, что во время урагана в парке «Царицыно» из-за сильного порыва ветра девушка упала в Средний Царицынский пруд возле фонтана. Спасатели на катерах помогли девушке выбраться, ей оказали первую помощь на месте.

По данным Baza, еще одна женщина обратилась в скорую из-за того, что на нее упал забор, а 12-летнего мальчика ударила отпавшая ветка дерева. По словам источников телеграм-канала, в службы спасения 20 июня «поступает очень много звонков».

Как пишет Baza, в результате шторма в Москве упал биотуалет, внутри которого находился мужчина. Кабинка упала дверью вниз, а мужчина оказался заблокирован внутри нее. Пострадавший вызвал спасателей.

В районе Медведково дерево залетело на балкон многоквартирного дома. Девушка, живущая в квартире, в этот момент снимала ураган на улице. Она не пострадала.

Дождь стеной и подтопления

Наиболее сильные ливни и порывы ветра наблюдались на севере и северо-западе столицы. Очевидцы опубликовали видео, на которых видно, как в районе «Москва-Сити» сильный ветер сносит идущих людей и им буквально ползком приходится добираться до зданий.

Телеграм-канал «Осторожно, Москва» поделился кадрами, на которых видно, как шквалистый ветер с дождем разбросал по территории сумки курьеров.

В районе Останкино частично подтопило дороги. Вода смыла ограждения, сделав невозможным движение автобусов, пишет Msk1.ru.

Подтопления возникли также на Казанском вокзале. По словам пассажиров, на крыше здания ветром сорвало два листа обшивки.

Часть обшивки крыши снесло и выбросило на проезжую часть в Таганском районе Москвы. Упавший кусок металла с дороги убирал проезжавший мимо курьер, рассказывает «Осторожно, Москва».

Shot пишет, что непогода накрыла и Калужскую область, где жительница Малоярославца выжила после падения на нее дерева. Женщина получила небольшие травмы. Ей оперативно вызвали скорую и доставили в больницу, отмечает канал.