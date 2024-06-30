Свыше 300 пассажиров на протяжении шести часов не могли вылететь из аэропорта Внуково в турецкую Анталью, сообщил телеграм-канал Shot. По его данным, Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air должен был вылететь в Турцию еще в 03:15 мск. В самой Azur Air сообщили, что было принято решение использовать резервное воздушное судно.

Пассажиры рассказали, что более получаса просидели в душном самолете при выключенном кондиционере и без воды, после чего их попросили покинуть самолет и вернули в здание аэропорта. По словам пассажиров, рейс переносили около десяти раз — его «постоянно откладывают на 30 минут».

Как рассказала Shot одна из пассажиров, во время ожидания вылета у девочки-подростка пошла кровь из носа — «видимо, от давления». Женщина отметила, что в душном самолете люди просидели «два часа», а двери «догадались открыть» только за полчаса до того, как людей выпустили из воздушного судна.

В пресс-службе Azur Air сообщили РБК, что рейс был задержан из-за выявленной технической неисправности самолета.

«Принято решение об использовании резервного воздушного судна. На время ожидания рейса пассажирам предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Вылет рейса запланирован на 09:30 по московскому времени», — отметили в Azur Air.

Накануне вылет этого же самолета из Антальи в Москву был также задержан более чем на пять часов, отмечает Shot. Тогда во время ожидания кондиционеры также не включали, трем пассажирам, включая ребенка, стало плохо.

О застрявших в аэропорту Антальи 200 россиянах 29 июня писал Mash. По информации телеграм-канала, в самолете не работали кондиционеры, из-за жары двое взрослых и ребенок потеряли сознание. Boeing 767-300 авиакомпании AzurAir не смог вылететь из Антальи в Москву в семь утра, поскольку, как отмечал один из пассажиров, пилоты не могли «запустить двигатели у самолета».

В самой AzurAir тогда сказали агентству ТАСС, что рейс Анталья — Внуково вылетел из турецкого аэропорта в 12:37 по местному времени, задержка вылета составила несколько часов. По данным компании, после выруливания на точку запуска экипаж решил вернуться на стоянку для дополнительного осмотра самолета.

«Безопасность полетов — главный приоритет авиакомпании. В ходе подготовки к вылету потребовалась дополнительная заправка воздушного судна топливом, после чего самолет был готов к полету», — объясняли в AzurAir.