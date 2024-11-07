Круизный лайнер Spectrum of the Seas («Спектр морей»), на борту которого находятся порядка 500-600 граждан России, застрял из-за поломки в японском порту Йокогама недалеко от Токио, сообщает РБК со ссылкой на сведения пассажиров.

Судно следовало до Шанхая и должно было прибыть туда 9 ноября, однако из-за технической неисправности дата прибытия в пункт назначения перенеслась на 11 ноября, рассказали изданию пассажиры лайнера. По их словам, у россиян из-за этого сгорают обратные билеты в домой.

«Люди теряют сотни тысяч долларов. Я лично должна быть 12-го числа в России! У меня командировка по работе, куча билетов горит. Люди ждут. Тут паника и всем не до отдыха», — приводит слова одной из пассажирок РБК.

По словам одной из собеседниц издания, пассажиры хотят покинуть порт Йокогамы, чтобы отправиться в аэропорт Токио и прибыть в Шанхай, а оттуда — в Россию, но им не отдают паспорта. Другой очевидец поделился, что уже обратился к посольство России в Японии для согласования с японскими властями «возможности покинуть судно и убыть в аэропорт Токио».

Круизная компания Royal Caribbean International пообещала пассажирам вернуть 100% средств за круиз, включая налоги и сборы, а также дать пассажирам 50% скидки на любой будущий круиз на год вперед. Пассажиры в разговоре с РБК уточнили, что им не обещали вернуть деньги: речь идет о возврате денег за круиз, который должен был стартовать из Шанхая с 9 ноября.

По информации одного из пассажиров, экипаж лайнера сообщил, что причиной остановки судна стали «проблемы с двумя двигателями». Официальных данных от компании не поступало.

По данным телеграм-канала Baza, чтобы «не допустить бунта», туристам сделали две поблажки: сделали бесплатным доступ к интернету (он стоил порядка $300) и алкоголь. С аналогичным утверждением выступил Shot.

Однако издание Инфо24 выяснило, что речи о бесплатном алкоголе не идет: пассажирам просто дали 50-процентную скидку на покупку спиртного в баре, а также снизили на 15% стоимость базового алкогольного пакета на человека (с $49 до $35).

Что касается безлимитного интернета, то он доступен только одному человеку в каюте. По рассказам пассажиров, круизная компания предложила всем страховую компенсацию за двухдневную задержку — максимум 600 юаней на человека (8000 рублей), но получить ее можно только на карты Visa и Mastercard, которых у большинства россиян нет.

Помимо туристов из России, на борту лайнера также находятся граждане Китая.

Spectrum of the Seas вмещает порядка 4,9 тыс. пассажиров, он считается одним из самых больших и инновационных лайнеров.

Это не первый случай с техническими проблемами на борту лайнера компании Royal Caribbean International. Подобная ситуация возникла в октябре у судна Brilliance of the Sea, шедшего в Карибском море. Из-за проблем с двигательной системой лайнер на ночь застрял в мексиканском порту Прогресо.