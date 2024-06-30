Сотруднице полиции из Ростовской области Ольге Гайдуковой пришлось уволиться из-за видео в инстаграме* про низкую зарплату. По словам самой девушки, ее попросили написать заявление об увольнении по собственному желанию, после того как она отказалась удалить шутливое видео.

Видео, которое опубликовала Гайдукова, высмеивает зарплату полицейских, якобы получающих 40 тыс. рублей. Женщина в ролике делает вид, будто восхищается этой суммой, как того ожидает начальство.

Когда ролик набрал более 1 млн просмотров и множество лайков, девушку вызвали «на ковер» и, по ее словам, предложили удалить видео или весь аккаунт в соцсети, но она ответила отказом.

«Тогда мне предложили написать [заявление об увольнении] по собственному [желанию], я согласилась. Меня никто не заставлял, не запугивал и не принуждал. О том, что я веду соцсети, руководство не знало, узнало, когда видео стало популярным», — сказала Гайдукова ростовскому изданию 161.RU.

Она отметила, что ролик про зарплату был «шуткой», в нем использовалась «популярная озвучка для видео в инстаграме*». В действительности зарплата была «немного больше», призналась девушка.

Гайдукова рассказала РБК, что руководители «особо не предлагали» ей альтернативные выходы из сложившейся ситуации, а требование уволиться «аргументировали тем, что она “опозорила честь мундира”». Гайдукова допустила, что начальство поступило правильно, хотя «никто из коллег не мог и подумать о таком исходе, все думали о выговоре каком-то и все».

По данным Baza, Гайдуковой 28 лет, она работала участковым в Новочеркасске. В соцсетях девушка поблагодарила всех, кто ее поддержал.

Вакансия на должность участкового уполномоченного полиции в Ростовской области есть на сервисе «Авито», в описании указана зарплата от 40 тыс. рублей, обратил внимание РБК. На сайте вакансиимвд.рф участковому в Новочеркасске предлагают от 50 тыс. до 55 тыс. рублей в месяц.

Увольнения полицейских из-за видеороликов в соцсетях

Это уже не первый случай увольнения правоохранителя из-за видео. В 2016 году из-за ролика с эротическим танцем без работы осталась инспектор 2-го отдела УВД на метрополитене Москвы. Сама она утверждала, что своим видео хотела выразить «протест против палочной системы» в правоохранительных органах, а запись изначально предназначалась только для коллег.

В том же году из-за недовольства руководителей пришлось уволиться полицейскому из Приморья, который опубликовал видео с жалобой на скудный рацион правоохранителей, обеспечивавших порядок на Восточном экономическом форуме. Страж порядка жаловался, что даже кошачий корм якобы дороже, чем предложенная ему еда.

В 2019 году из-за видеороликов развлекательного характера уволили сотрудника полиции из Пензы. В МВД посчитали, что его публикации в инстаграме* наносят ущерб авторитету полиции.

В 2021 году из-за видео с гримасами в соцсети TikTok уволили майора полиции из Хабаровска.

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