Руководитель структурного подразделения «Центрального жилищно-коммунального управления» (ЦЖКУ) Минобороны Ольга Бурлакова стала фигуранткой уголовного дела о злоупотреблении полномочиями при выполнении госконтракта. Об этом сообщается в телеграм-канале военных следственных органов СКР.

В 2018 году ЦЖКУ заключило многомиллионный госконтракт с ООО «СтройИдеал», которое должно было отремонтировать сеть холодного водоснабжения в военном городке в Саратовской области.

По данным следствия, в 2019 году Бурлакова, злоупотребив своими полномочиями, приняла у подрядчика работы «ненадлежащего качества». В результате на объектах водоснабжения произошло свыше 10 аварий, причинивших государству материальный ущерб на сумму более 27 млн рублей.

Бурлаковой вменяют ч. 3 ст. 285 УК, по которой ей грозит лишение свободы на срок до 10 лет с запретом занимать определенные должности или вести определенную деятельность в течение трех лет. Расследование уголовного дела контролирует Главное военное следственное управление СКР.

В июне 2024 года коллега Бурлаковой — бывший начальник филиала ЦЖУК Сергей Харитонов — был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере.

Суд пришел к выводу, что обвиняемый вместе со своим заместителем Романом Митюревым получил от гендиректора ООО «Инсистем» Александра Никишина несколько взяток, пообещав ему «общее покровительство» при заключении контракта с ЦЖКУ. Первым — еще в 2022 году — был задержан именно Никишин, который дал показания против Харитонова и Митюрева, получив благодаря этому статус свидетеля по делу.

Обвинение утверждало, что общая сумма переданных им взяток достигла 65 млн рублей. Харитонова приговорили к 9 годам колонии строгого режима, его на тот момент уже бывшего зама — к 8 годам. Обвинение просило для них 12 и 10 лет лишения свободы соответственно.

Кроме того, оба лишились права на выполнение управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в госорганах и органах местного самоуправления: Харитонов — на пять лет, его экс-заместитель — на четыре года. Также суд взыскал с них 30 млн рублей в доход государства. Вину они так и не признали.

На сайте Минобороны указано, что ЦЖКУ реализует полномочия ведомства в сфере ЖКХ — эксплуатирует объекты социальной и военной инфраструктуры, а также обеспечивает оказание коммунальных услуг.

В сферу ответственности управления входят отопление, газо-, электро- и водоснабжение, добыча воды питьевого и промышленного качества с последующим распределением по потребителям, вывод и очистка сточных вод, вывоз и утилизация отходов, сантехнические работы, монтаж отопительных систем и кондиционеров, чистка и уборка зданий, специализированное строительство, гидроизоляция, инженерные изыскания, транспортировка и хранение газа.