Технический работник Московского зоопарк умер от укуса змеи, полученного во время кормления. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник. По данным издания, в зоопарке проводится служебная проверка. Родным погибшего пообещали оказать помощь, уточнили в зоопарке.

«На место происшествия были сразу вызваны три бригады скорой медицинской помощи. Однако спасти пострадавшего не удалось», — рассказали РБК.

В пресс-службе зоопарка сообщили, что проводят служебное расследование по факту случившегося.

Как пишет «Московский комсомолец», работником зоопарка оказался гражданин Беларуси Сергей Якунин. Мужчина окончил зооинженерный факультет Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, где учился на кафедре ветеринарии и биотехнологии.

По информации «Известий», 35-летнего работника зоопарка укусила аспидовая змея, когда мужчина зашел в террариум для кормления рептилии. Издание отмечает, что пострадавший потерял сознание по причине анафилактического шока.

«Он скончался от остановки сердца, не успев доехать до медучреждения на скорой помощи», — уточняется в публикации.

Из официального перечня видов животных, обитающих в Московском зоопарке, следует, что из аспидов там содержится, например, смертельно ядовитая гладкая змея. Недавно в зоопарк также привезли восемь видов ядовитых змей, среди которых коралловый аспид.

По данным телеграм-канала «Baza», змея укусила мужчину в палец. Канал со ссылкой на источник пояснил, что ЧП произошло, когда сотрудник открыл дверь в террариум, чтобы покормить рептилию, при этом рядом с ним находился помощник. По данным «Базы», это была африканская подвязочная змея, а не аспидовая.

«Противоядия от яда этой змеи нет, однако сам яд не слишком токсичен, и некоторые люди могут выжить после укуса. У Сергея же началась острая аллергическая реакция. Коллеги сразу вызвали скорую, но мужчина умер буквально в течение 5 минут от анафилактического шока», — пишет Baza.

Аспидовые змеи (или аспиды) входят в семейство ядовитых змей из 384 видов, среди которых королевская кобра и черная мамба. Укус аспидов смертельно опасен для человека. В их яде преобладают нейротоксины, которые затрагивают нервную систему, вызывая паралич дыхательных путей.