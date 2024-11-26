Второго секретаря политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкса Эдварда Прайора лишили аккредитации за указание ложных сведений о себе при въезде в Россию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-службы Центра общественной связи ФСБ.

Дипломата обвинили в «разведывательно-подрывной работе, угрожающей безопасности Российской Федерации». МИД предписал сотруднику британского посольства покинуть страну в течение двух недель.

Как отмечает спецслужба, Уилкс Эдвард Прайор недавно сменил «на должности прикрытия» одного из шестерых британских дипломатов, недавно высланных из России. Спецслужба также обвинила их «разведывательно-подрывной работе» и лишила аккредитации.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила ТАСС, что в ведомство в связи с инцидентом вызван британский посол.

О лишении аккредитации шести сотрудников британского посольства в Москве ФСБ сообщала в сентябре.

В ведомстве отмечали, что будут работать над тем, чтобы командировки британских дипломатов в Россию досрочно прекращались, если в их действиях тоже будут проглядываться признаки разведывательно-подрывной работы.

Тогда же в ФСБ отмечали, что Британия координирует работу по эскалации международной военно-политической обстановки. Подрывную деятельность на российском направлении и в странах СНГ, по информации российской спецслужбы, ведет Директорат Восточной Европы и Центральной Азии британского МИД.