Подполковник юстиции Алексей Ахрамешин, работающий в военной прокуратуре, был арестован по делу о получении взятки в размере 200 тыс. рублей, пишет «Коммерсантъ». По версии следствия, офицер мог помочь бежать одному из солдат из зоны СВО. Военная контрразведка ФСБ, уточняет газета, не исключает, что речь может о десятках подобных эпизодов.



По решению 235-го гарнизонного военного суда Москвы Ахрамешин был заключен под стражу на два месяца. По данным «Коммерсанта», его задержали в одном из подразделений Центрального военного округа, откуда он и был прикомандирован к военной прокуратуре Объединенной группировки войск.

Военная прокуратура Объединенной группировки войск надзирает за правопорядком в подразделениях, действующих в зоне СВО.

После задержания Ахрамешина доставили в Москву, где ему предъявили обвинение в получении взятки в размере 200 тыс. рублей, за что подполковник якобы помог дезертировать на родину уроженцу Сочи.

По данным «Коммерсанта», офицер вывез сочинца из зоны боевых действий под видом свидетеля одного из судебных процессов и доставил в Ростов-на-Дону, откуда последнего забрали родственники.

«Коммерсантъ» пишет, что Ахрамешин — потомственный сотрудник военной прокуратуры. Его отец — Вячеслав Ахрамешин — возглавлял несколько региональных военных прокуратур, в том числе в Якутии, а также выступал обвинителем на процессах, «связанных с военными преступлениями в зоне проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе».

Подполковник, как отмечается в материале, выступал ранее гособвинителем по уголовным делам в отношении военнослужащих. Например, в 2001 году Вячеслав Ахрамешин выступал гособвинителем по делу в отношении российских десантников, застреливших четырех уроженцев Чечни в селении Алхан-Кала. По требованию гособвинителя суд приговорил военных Алексея Суханова и Дмитрия Магонов к 18 и 15 годам лишения свободы соответственно.