Оперативники угрозыска МВД и ФСБ задержали в Москве «неучтенного вора в законе» 53-летнего Алексея Иванова, известного в криминальных кругах как Леха Московский, но не замешанного в уголовных делах, не числившегося в розыске и ранее не судимого, узнал РБК.

Иванова задержали в ночь на 24 мая в престижном коттеджном поселке. Он находится под арестом по обвинению в незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК), но следствие готовится предъявить ему более серьезное обвинение в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК), что грозит лишением свободы на срок до 15 лет.

По данным силовиков, Иванов в последние десятилетия «крышевал» незаконный игорный бизнес и преступные группы, которые действовали в Москве и Нижегородской области. Нижегородскую группу в составе 18 человек задержали в одно время с ним, шестерых из них также заключили под стражу по обвинению в нелегальном игорном бизнесе, что грозит лишением свободы на срок до шести лет. 22 июня всем фигурантам продлили меру пресечения до конца сентября.

Скромный и молчаливый

Иванов попал в разработку следственных органов около четырех лет назад, рассказал РБК оперативный сотрудник Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД. Впервые о нем силовикам сообщил информатор, который присутствовал на одной из встреч воров в законе по вопросам теневого бизнеса.

Во второй раз имя Иванова всплыло во время следственных действий, связанных с ОПГ «банда Леса» (ее главарь Дмитрий Лесняков по кличке Лес отбывает пожизненный срок). Следователь, который в 2019 году занимался делом бывшего киллера банды, вора в законе Гочи Антипова, скрывающегося за границей, сообщил, что тот подтверждал воровской статус Иванова.

Сам Иванов избегал публичности, не афишировал свой криминальный статус и вел тихую жизнь с гражданской женой и четырьмя детьми в двухэтажном доме с бассейном и тренажерным залом. По словам собеседника РБК, после ареста следователям на допросах не удается получить от Иванова подробности биографии и какое-либо подтверждение его участия в незаконной деятельности: Иванов «просто молчит», если с ним пытаются говорить на тему преступности.

Как пояснил оперативник, «воровской кодекс» раньше обязывал воров в законе открыто заявлять о своем статусе, даже на допросе у следователя, но когда в 2019 году в России ввели уголовное наказание за занятие высшего положения в преступной иерархии, воровские «принципы» также изменились.

«Мы внесли поправку в Уголовный кодекс, а они внесли поправку в свой воровской закон», — сказал он.

Единственная ошибка

По версии следствия, Иванов некоторое время жил в Нижегородской области, контактировал с ключевыми фигурами местного криминалитета — Сергеем Разживиным, известным под кличкой Сека, и Андреем Гамлевским по прозвищу Гамлет — и управлял несколькими подпольными казино, получая с 2023 года половину их доходов.

Иванов имеет неполное среднее образование (семь классов), не служил в армии и никогда официально не работал. Он крайне редко принимал приглашения на криминальные сходки, стараясь не встречаться с другими ворами в законе, а его ближний круг общения был ограничен тремя людьми.

«Никто не придавал ему большое значение, он никому, в принципе, не мешал. Он просто тихо зарабатывал себе на жизнь», — рассказал оперативник.

По его словам, при обыске Иванов добровольно передал пароли от телефона и планшета, поскольку там просто не содержалось никакой важной для следствия информации.

«Там ничего не нашлось. Ни одного номера телефона, ни сообщения, вообще ничего нет», — сообщил источник.

Иванов ездил на «современной китайской модели» автомобиля с камерами по всему периметру, что не дало возможности силовикам установить в машину скрытую систему прослушивания.

«Единственная ошибка, которую он совершил, — ему из Нижнего Новгорода однократно отправили на карту деньги», — пояснил собеседник сайта.

Использовали фамилию

Защита Иванова отрицает, что он обладает криминальным статусом. По версии его адвоката Алексея Скворцова, Иванова могли «назначить» криминальным лидером без его ведома и использовать его фамилию в своих интересах. По словам Скворцова, Иванов получил легальные доходы от продажи квартир, доставшихся от родителей. Согласно документам, он действительно около 15 лет назад продал квартиру и земельный участок своей матери, а, предположительно, от отца ему перешла квартира в Кунцево.

Адвокат также указал, что у Иванова нет на теле татуировок, характерных для воров в законе, а следствие за два месяца не смогло найти никаких улик.

«За два месяца не проведено ни одного следственного действия, новое обвинение также не предъявлено», — заключил он и добавил, что рассчитывает на снятие с подзащитного подозрений в занятии высшего положения в преступной иерархии.