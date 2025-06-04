В Израиле на 88 году жизни умер советский артист балета и балетмейстер Валерий Панов. Как сообщил портал ashdodnet.com, похороны артиста состоялись днем 4 июня на Ашдодском кладбище.

Мэр Ашдода Йехиэль Ласри написал в своих соцсетях, что смерть Панова стала тяжелым потрясением для мира культуры, израильского танца и города. Он также назвал артиста одной из самых важных и влиятельных фигур в истории танца в Израиле и во всем мире.

Валерий Панов (Шульман) родился 12 мая 1938 года в Витебске. Профессиональное балетное образование получил в Москве и Ленинграде, окончив в 1957 году Ленинградское хореографическое училище (класс педагога Семена Каплана).

Сценическая карьера артиста началась в Ленинградском Малом театре оперы и балета, где он исполнил несколько значимых партий, включая Петрушку (в балете «Петрушка»), Хулигана («Барышня и хулиган») и Дафниса («Дафнис и Хлоя»).

С 1964 по 1972 год он был солистом Театра оперы и балета им. Кирова (ныне Мариинский театр). В 1970 году Панов получил звание Заслуженного артиста РСФСР, а также Государственную премию РСФСР за роль Османа в балете «Горянка».

В 1974 году артист эмигрировал в Израиль, после чего работал в Европе и США как исполнитель и постановщик. Он сотрудничал с Балетом Сан-Франциско, оперными театрами Берлина и Вены, а также возглавлял балетную труппу Боннского театра. В 1998 году Панов основал балетный театр в Ашдоде и руководил им на протяжении многих лет. Помимо прочего, он также снимался в кино. На его счету такие фильмы, как «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Один из нас» и «Летучая мышь».