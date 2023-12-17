Кинорежиссер Отар Иоселиани, создатель трилогии «Листопад», «Жил певчий дрозд» и «Пастораль», скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщил его друг, фотожурналист Юрий Рост.

«У нас горе. Ушел Отар Иоселиани, великий кинорежиссер, потрясающий человек и мой ближайший друг», — написал Рост в своем телеграм-канале. В беседе с РБК он уточнил, что Иоселиани скончался в ночь на 17 декабря.

«Он много сделал для меня, хотя и не знает об этом. Он научил меня, что в кино главное — интонация и мелодия. Он научил меня радоваться жизни, её печалям. Такая наука необходима в юности как прививка», — поделилась у себя в Facebook* режиссер Марина Разбежкина.

«Его картины можно сравнить с музыкой, но выстроены они с математической точностью. Многие из них изначально нарисованы чуть ли не по кадру. При этом в его фильмах много воздуха, будто бы движение их подчинено не расчету, а настроению, импровизации. Так много воздуха, что после просмотра легче дышать», — отмечает известный кинокритик Лариса Малюкова в своем телеграм-канале.

Отар Иоселиани родился в 1934 году, учился на механико-математическом факультете МГУ. В 1965 году окончил режиссерский факультет ВГИКа, на котором в 1962 году снял короткометражку «Апрель». В 1964 году вышел его документальный фильм «Чугун» об одном дне работы металлургического завода.

Критики считают, что оригинальный режиссерский стиль Иоселиани впервые ярко проявился в его первой полнометражной картине «Листопад» (1966), получившей два приза в Каннах. В 1972 году он поставил фильм «Жил певчий дрозд», а в 1976 году — «Пастораль», получившую приз на Берлинском фестивале.

С начала 1980-х годов Иоселиани работал во Франции, где снял несколько картин. Три его фильма — «Фавориты луны» (1984), «И стал свет» (1989) и «Разбойники. Глава VII» (1996) — удостоились Специального приза жюри Венецианского кинофестиваля. В 1992 году вышла его «Охота на бабочек», получившая несколько наград в разных странах, а в 1999 году — «Прощай, дом родной!», где Иоселиани сам сыграл одну из главных ролей.

В 2019 году режиссер стал лауреатом почетной номинации «Честь и достоинство» имени Эльдара Рязанова 32-й Национальной премии кинематографических искусств и наук «Ника». На церемонии награждения художественный руководитель премии Юлий Гусман, представляя Иоселиани, назвал его «выдающимся режиссером мирового уровня».

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