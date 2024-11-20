Совет Федерации одобрил пакет законов о запрете пропаганды идеологии чайлдфри в интернете, СМИ, кино и рекламе, штрафах за нарушение этих требований, а также установил внесудебный порядок блокировки такой информации. Трансляция заседания шла в телеграм-канале верхней палаты парламента.

За распространение информации, пропагандирующей отказ от деторождения, вводятся штрафы:

— до 400 тысяч рублей для физических лиц;

— до 800 тысяч рублей для должностных лиц;

— до 5 миллионов рублей для юридических лиц.

В соответствии с законодательством, владельцы интернет-ресурсов должны будут отслеживать и удалять контент, который содержит призывы к отказу от рождения детей. В случае невыполнения этого требования, сайт может быть внесен в список запрещенных ресурсов Роскомнадзора.

Также нельзя будет распространять подобные сведения среди детей, а защищать их от этой информации должны органы власти.

Пропагандой чайлдфри не будет считаться распространение информации о монахах, монашеском образе жизни, соблюдении обета безбрачия и связанном с ним отказе от рождения детей.

Штрафовать за распространение такой информации не будут, «если такие информация и публичные действия основаны на внутренних установлениях централизованных религиозных организаций или религиозных организаций, входящих в их структуру».