Совет Федерации одобрил пакет законов о запрете пропаганды идеологии чайлдфри в интернете, СМИ, кино и рекламе, штрафах за нарушение этих требований, а также установил внесудебный порядок блокировки такой информации. Трансляция заседания шла в телеграм-канале верхней палаты парламента.
За распространение информации, пропагандирующей отказ от деторождения, вводятся штрафы:
— до 400 тысяч рублей для физических лиц;
— до 800 тысяч рублей для должностных лиц;
— до 5 миллионов рублей для юридических лиц.
В соответствии с законодательством, владельцы интернет-ресурсов должны будут отслеживать и удалять контент, который содержит призывы к отказу от рождения детей. В случае невыполнения этого требования, сайт может быть внесен в список запрещенных ресурсов Роскомнадзора.
Также нельзя будет распространять подобные сведения среди детей, а защищать их от этой информации должны органы власти.
Пропагандой чайлдфри не будет считаться распространение информации о монахах, монашеском образе жизни, соблюдении обета безбрачия и связанном с ним отказе от рождения детей.
Штрафовать за распространение такой информации не будут, «если такие информация и публичные действия основаны на внутренних установлениях централизованных религиозных организаций или религиозных организаций, входящих в их структуру».