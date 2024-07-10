Совфед одобрил закон, согласно которому с 1 января 2026 года для семей с двумя и более детьми с доходами менее 1,5 регионального прожиточного минимума на человека будет действовать налоговый аналог кешбэка, передает корреспондент RTVI.

Право на получение выплаты возникает при условии, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе по месту жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя. «Кешбэк» устанавливается с 1 января 2026 года.

Размер выплаты определяется как разница между суммой расчетного исчисленного без применения других налоговых вычетов НДФЛ за год, предшествующий году обращения за выплатой, и суммой, исчисленной с того же дохода по ставке 6%. Таким образом, разница между 13% и 6% налога будет возвращаться семье по итогам года.

«Важно, что по поручению президента внесены поправки, которые закрыли дискуссию на тему, что первично: вычеты или семейная выплата. Хочу обратить ваше внимание, что первичность налоговых вычетов приводила бы к отказу в семейной выплате. Если семья уже воспользовалась, например, имущественным вычетом, но с учетом внесенных поправок федеральный закон четко устанавливает, что налоговые вычеты не будут влиять на семейную выплату», — отметила во время заседания Совфеда сенатор Елена Перминова.

Выплата предоставляется каждому работающему родителю (усыновителю, опекуну, попечителю).

Для получения денег необходимо будет подать электронное заявление через «Госуслуги» или обратиться в клиентскую службу Социального фонда. Налоговая база для расчетов выплаты будет сформирована в 2025 году.