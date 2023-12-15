На фоне сближения Москвы и Пекина в полуофициальных разговорах среди китайских чиновников время от времени звучат рассуждения о том, возможен ли «удар в спину» от России в случае изменения политической повестки на Западе. Об этом RTVI в программе «Что это было?» рассказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов.

«Иногда в Китае, в полуофициальных разговорах, тоже говорят: «А не следует ли от России ожидать удара в спину, если вдруг американцы, как это уже было, их поманят, и они побегут обратно в ту сторону?». Таковы реалии. Это реальные высказывания. Я не придумываю, это то, что я слышал собственными ушами», — сказал Денисов.

Сенатор отметил, что Москва и Пекин не являются союзниками, так как у них нет никаких обязательств друг перед другом.

«И это хорошо. Был момент, когда мы были союзниками — в 1950-е годы. Ничем хорошим это не кончилось, потому что в связке „союзников“ всегда кто-то один старше, а кто-то один младше, всегда какая-то блоковая дисциплина», — пояснил он.

Денисов также обратил внимание, что в некоторых областях отношения между двумя странами можно оценить «выше, чем союзнические», поскольку они основаны на балансе интересов. Попытки укорять Китай за то, что его банковская система плотно переплетена с международной финансовой системой сенатор назвал бесполезными, указав на десятикратную разницу в объемах товарооборота Пекина с Москвой и западными партнерами.

«Китай не занимается благотворительностью и никогда не будет ею заниматься. Поэтому ждать от Китая каких-то решений, скажем, в области связей с нами, например, в банковской системе, где больше всего проблем, которые пошли бы вопреки китайским собственным интересам, не приходится», — добавил он.

Точкой соприкосновения интересов двух государств Денисов назвал голосования в Совете Безопасности ООН, где позиции России Китая почти всегда совпадают.

«По-моему, была такая статистика, что из десяти голосований мы восемь голосуем одинаково, а два все-таки по-разному», — сказал он.

Сенатор также отрицательно ответил на вопрос о том, стоит ли России ждать «удара в спину» от Китая. «Если вы меня спросите, — не потому, что я люблю Китай, а основываясь на своем многолетнем опыте, — я могу сказать, что я этого не жду», — признался Денисов.