Эксперты оценили уровень сотрудничества регионов России с китайским бизнесом за 2022-2023 годы. Самые активные — Амурская область, Еврейская автономная область, Приморский край, Татарстан и Тульская область. Рейтинг, который оказался в распоряжении RTVI, подготовили эксперты Фонда «Петербургская политика» совместно с Российско-китайским комитетом дружбы, мира и развития.

В топ самых продуктивных в сотрудничестве с КНР регионов России вошла Амурская область (9 баллов из 10-ти). С 2022 по 2023 год в области при участии китайских компаний построили Амурский газоперерабатывающий завод и открыли фабрику по производству и переработке древесины. В 2022 году заработал автомобильный мост из российского Благовещенска в китайский Хэйхэ, «активно развивается транзитная торговля», отмечается в докладе. Помимо того, идет строительство конгрессно-выставочного центра российско-китайского сотрудничества в Благовещенске.

Столько же баллов присудили Еврейской автономной области. Помимо экспорта руды, сои и лесоматериалов в КНР, китайские компании планируют построить в регионе конвейерную систему для перевалки сыпучих грузов через реку Амур. Также хотят построить перевалочный комплекс для продуктов нефтехимии, сниженного газа, нефтепродуктов и сырой нефти.

Первое место с ними разделил еще один дальневосточный регион — Приморский край. Как отмечают эксперты, 38 компаний-резидентов территорий опережающего развития привлекли китайские инвестиции в проекты, которые должны создать 8500 рабочих мест. Также китайские инвестиции участвовали в сооружении верфи «Звезда» в городе Большой Камень. Фирмы из КНР рассматривают возможность наладить производства железобетонных и металлоконструкций из проката.

Также в топ-5 попали регионы из Приволжского и Центрального федеральных округов — Татарстан и Тульская область. В Татарстане строится логистический центр имени китайского лидера и автора политики реформ и открытости Дэн Сяопина. При участии китайских инвесторов построили заводы по производству холодильников, телевизоров, штампованных изделий. Также эксперты отмечают сотрудничество российского КАМАЗ и китайских JAC Motors — в области сборки и продажи легковых грузовиков. Тульская область, в свою очередь, наращивает экспорт рапсового масла в Китай. Что касается производственного сотрудничества в регионе, там работает автозавод китайской Haval, в 2024 году он планирует полностью локализовать производство.

Среди регионов с высоким уровнем активности сотрудничества с Китаем (7-8 баллов) эксперты назвали Иркутскую, Воронежскую, Калининградскую, Калужскую, Липецкую, Московскую, Тюменскую области, Москву, Санкт-Петербург, Республику Саха, Забайкальский край, Красноярский край и Хабаровский край, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Наименее активные в сотрудничестве с Китаем — им присвоена оценка «2 из 10-ти» — Адыгея, Белгородская, Курганская, Смоленская и Тамбовская области, Ингушетия, Северная Осетия и Чечня. Отмечается, что регионы поддерживают отношения с китайским бизнесом, проводится обмен делегациями. Но большинство новостей о сотрудничестве этих регионов с Китаем, согласно рейтингу, приходится на 2014-2020 годы.

Как составляли рейтинг

Чтобы оценить, насколько эффективно регионы России используют возможность наладить свои торгово-экономические связи с Китаем, эксперты использовали 10-балльную шкалу оценки. При подсчетах учитывались «крупные и резонансные проекты», объемы экспортных поставок из региона в Китай, интенсивность обмена правительственными и бизнес-делегациями. Также учитывались и проекты, которые регионы еще только планируют реализовать с Китаем в будущем.

Доклад отмечает основные проблемы регионального сотрудничества России и Китая. Прежде всего, это «дефицит узнавания» региональных российских компаний в Китае. Его можно преодолеть только через увеличение числа визитов российских делегаций в Китай. Авторы также отмечают «контраст между информацией о намерениях и о реальных результатах». Так, намерения составляют до 70-80% новостного потока.