В Махачкале водитель на автомобиле Zeekr сбил несколько силовиков при попытке задержания и попытался скрыться, передает РИА Дагестан.По данным агентства, злоумышленника уже задержали.

Как отмечает местный телеграм-канал «Спросите у Расула», на улице Абубакарова автомобиль остановили сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков. Силовики заблокировали автомобиль и начали выбивать окно, после чего водитель предпринял попытку скрыться, протаранив другую машину и сбив двух правоохранителей.

Телеграм-канал «Подъем» пишет, что в результате инцидента силовики получили легкие травмы.

По данным SHOT, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Водитель Toyota Camry, который помогал ему скрыться, может пойти, как соучастник, пишет телеграм-канал.

Также SHOT отмечает, что задержанного зовут Тимур Муртазалиев и его подозревают в наркоторговле в Дагестане. По данным канала, он является совладельцем сети ресторанов «Аксакал» в Махачкале и еще двух компаний, связанных с общепитом.

«В последнее время у Муртазалиева начались серьезные проблемы с бизнесом. Из-за больших долгов налоговая заблокировала счета его заведений. Одну из компаний сейчас ликвидируют. По одной из версий, ресторатор мог связаться с наркобизнесом, чтобы спасти свои заведения», — пишет SHOT.

Мать Муртазалиева рассказала Mash, что узнала о задержании сына из СМИ. По ее словам, сын жил как все — работал, обеспечивал семью, у него трое детей и жена. Женщина отметила, что ни о каком бизнесе не знала.

При этом BRIEF пишет, что задержанный занимался установкой пожарной сигнализации в Дагестане.