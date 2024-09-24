«Союзмультфильм» обладает исключительными правами на мультфильм «Ежик в тумане» и вправе использовать его персонажей для изготовления товаров ограничений. Так в пресс-службе киностудии прокомментировали RTVI обвинения в «воровстве» и «плагиате» со стороны автора экранизации сказки Юрия Норштейна.

«Согласно условиям лицензионного договора, студия вправе использовать персонажа фильма для изготовления товаров без ограничений с правом сублицензирования. В то же время выплаты авторского вознаграждения осуществляются Госфильмофондом России», — сообщили в организации.

В пресс-службе подчеркнули, что «Союзмультфильм» с 2017 года консолидировал права и привел в порядок правовое поле. Кроме того, уточнили на студии, сейчас они ведут «большую работу по сохранению наследия»: организуют выставки, лекции и показы классики анимации. Например, в киносети КАРО повторно пройдут прокаты мультфильмов «Ежик в тумане» и «Сказка сказок», добавили в организации.

Центробанк 23 сентября выпустил юбилейные монеты к 50-летию «Ежика в тумане», который был создан на киностудии «Союзмультфильм» в 1975 году. Снявший «Ежика в тумане» режиссер Юрий Норштейн заявил изданию «Подъем», что никто не спрашивал разрешения на использование персонажа ни у него, ни у его жены, художника всех его фильмов Франчески Ярбусовой. По его словам, при создании ООО «Союзмультфильм» его председатель правления Юлиана Слащева «забрала права на все персонажи от всех художников, которые имели значительное влияние на отечественную мультипликацию».

«Так что обычное воровство. Они почему-то посчитали, что это их. <…> Как я могу относиться [к выпуску монет с персонажем «Ежика в тумане»], когда это сделано пошлыми людьми? Начиная с того, кто это нарисовал, кончая теми, кто это дело внедрял. Пошлость она и есть пошлость», — заключил Норштейн.

В Центробанке заявили, что выпускают монету по договору, заключенному с правообладателем — «Союзмультфильмом». Там отметили, что с уважением относятся к творчеству Норштейна, и что в серии «Русская (советская) мультипликация» ранее уже выходили такие монеты, как «Винни Пух», «Ну, погоди!», «Бременские музыканты» и другие.