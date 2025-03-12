Центробанк выпустил памятные монеты «Ежик в тумане» по соглашению с «Союзмультфильмом», который «является обладателем исключительной лицензии» на одноименный мультфильм, сообщили RTVI в пресс-службе студии. Так в организации прокомментировали решение художницы «Ежика в тумане» Франчески Ярбусовой увеличить сумму исковых требований к ЦБ до 50 млн из-за того, что на монетах не было указано ее авторство.

«Студия привлечена в качестве третьего лица, поскольку ее интересы также затрагиваются в данном судебном процессе. <…> Истец вправе заявлять требования в суде, а затем обосновывать их в процессе судебного заседания. Оценка их правомерности лежит в компетенции суда», — отметили в «Союзмультфильме».

В пресс-службе уточнили, что студия «является обладателем исключительной лицензии» на мультфильм «Ежик в тумане» (1975 год) и «образ героя фильма является частью этого аудиовизуального произведения».

«Центробанк создал монеты с изображением персонажа на основании соглашения с киностудией. Стоит также отметить, что указанное соглашение не предусматривает выплату “Союзмультфильму” какого-либо роялти», — добавили в организации.

В суд Ярбусова, жена режиссера «Ежика в тумане» Юрия Норштейна, обратилась в конце января. В своем иске она указала, что в 2024 году ЦБ выпустил в обращение три вида монет «Ежик в тумане» без разрешения и указания ее авторства, что является нарушением ее авторских прав.

В марте она попросила суд более чем в 10 раз увеличить размер компенсации за «нарушение исключительного права в размере номинальной стоимости контрафактных монет» (то есть выпуск без указания ее авторства), которые ранее составляли 5 млн рублей.

Сейчас, по словам представителя истицы Виктора Осипова, суммы претензий следующие: 100 тыс. рублей — компенсация морального вреда, 50,4 млн — компенсация за нарушение исключительного права, еще 100 тыс. рублей — компенсация за использование результата интеллектуальной деятельности.

Также Ярбусова просит суд изъять из обращения памятные монеты Банка России с образом созданного ею персонажа, а также обязать регулятор в течение пяти дней с момента вступления решения суда в законную силу опубликовать результативную часть в разделе пресс-релизов без права удаления на протяжении года.

«Союзмультфильм» был привлечен к участию в деле в качестве третьего лица 11 марта.

В 2013 году мультипликатор Юрий Норштейн подал заявку на регистрацию изображения ежика с узелком из мультфильма «Ежик в тумане» в качестве общеизвестного товарного знака от имени созданного им фонда поддержки авторской анимации для того, чтобы пресечь бесконтрольное использование этого образа. В 2014 году Роспатент отказал мультипликатору, а Суд по интеллектуальным правам признал отказ законным.