Супруга мультипликатора Юрия Норштейна, художник-постановщик мультфильма «Ежик в тумане» Франческа Ярбусова направила в московский суд иск о нарушении авторских прав в связи с выпуском Банком России монет с изображением главного героя произведения. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

«Истец Ярбусова Ф.А. указала, что в 2024 году Центральный Банк Российской Федерации выпустил в обращение 3 вида монет «Ежик в тумане» из серии «Российская (советская) мультипликация», — говорится в тексте сообщения.

В исковом заявлении Ярбусовой утверждается, что результаты ее интеллектуальной деятельности были использованы ответчиком без разрешения и указания ее авторства, в результате чего нарушены ее авторские права. На момент написания новости вопрос о принятии иска к производству Мещанского районного суда Москвы не решен.

В 2013 году мультипликатор Юрий Норштейн подал заявку на регистрацию изображения ежика с узелком из мультфильма «Ежик в тумане» в качестве общеизвестного товарного знака от имени созданного им фонда поддержки авторской анимации для того, чтобы пресечь бесконтрольное использование этого образа. В 2014 году Роспатент отказал мультипликатору, а Суд по интеллектуальным правам признал отказ законным.

В 2022 году президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым художники-постановщики мультфильмов получали авторские права на созданные ими аудиовизуальные произведения. Эта инициатива была разработана по просьбам профессионального сообщества из-за того, что ранее авторские права мультипликаторов распространялись лишь на продукт их работы, но не на все аудиовизуальное произведение, в отличие от режиссеров-постановщиков, сценаристов и композиторов.

После принятия закона Норштейн обратил внимание на то, что он не имеет обратной силы.

«Какая же это серьезная проработка темы, если художники, трудившиеся всю жизнь на “Союзмультфильме”, не только не были приглашены на обсуждение проблемы, но вновь лишаются прав на свои произведения?» — написал мультипликатор в открытом письме на сайте своей студии.

В 2024 году Банк России сообщил о выпуске около тысячи памятных монет с изображением главного героя «Ежика в тумане» к 50-летию мультфильма. В ответ на это Норштейн обвинил главу «Союзмультфильма» Юлиану Слащеву в том, что она «организовала из киностудии ООО и забрала права на все персонажи от всех художников, которые имели значительное влияние на отечественную мультипликацию», а Центробанк этим воспользовался.

Отвечая на претензии мультипликатора, в ЦБ рассказали, что монета была выпущена по договору с ООО «Союзмультфильм» и заявили, что с уважением относятся к его творчеству. В пресс-службе «Союзмультфильма», в свою очередь, сообщили RTVI, что студия имеет право использовать персонажей без ограничений с правом сублицензирования в соответствии с лицензионным договором, а вопросом выплаты вознаграждений занимается Госфильмофонд.

В конце января 2025 года стало известно, что часовой бренд «Слава» выпустил часы с изображением главного героя «Ежика в тумане» и стрелками, стилизованными под дубовый листок и улитку. В разговоре с RTVI мультипликатор назвал это плагиатом со стороны Слащевой, напомнил о выпуске монет ЦБ и заявил, что «это нельзя оставлять просто так».

«Конечно, это нельзя оставлять просто так. Но ведь у них же силы какие! Слащева компонуется с банкиром [Германом] Грефом, у которого немерено денег. А у меня таких денег нет, но есть совесть. Если в стране что-то такое будет меняться, то лишь потому, что совесть все-таки не будет стоять на последнем месте в ряду добродетелей человечества», — сказал он.