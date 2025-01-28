Часы марки «Слава» с изображением главного героя мультфильма «Ежик в тумане» и стрелками, стилизованными под дубовый листок и улитку, представляют собой плагиат, который «нельзя оставлять просто так». Об этом RTVI заявил художник-мультипликатор Юрий Норштейн.

«Нормальный плагиат, который водрузила на свое знамя [председатель совета директоров киностудии “Союзмультфильм” Юлиана] Слащева и шурует везде, где только может. И ничего, все нормально. Нормально — в нашей воровской стране. Но, видите ли, тут можно ответить и по-другому. Если в Министерстве обороны было украдено столько денег — что уж там улитка на часах, дубовый листок и сам ежик? К сожалению. И ничего», — поделился он.

Норштейн связал такое положение дел с тем, что закон о защите прав художников-постановщиков анимационных произведений распространяется только на авторов, создавших свои мультфильмы после его принятия.

«Все мои обращения в свое время, еще два с половиной года назад, в Государственную Думу — это тоже ноль, потому что там никто даже не моргнул глазом. Они проголосовали и лишили художников, кто работал до 1993 года на “Союзмультфильме”, всех прав. Причем даже и не поняли, что лишили прав, настолько дурно все это было сделано. Так что все разрешено», — пояснил мультипликатор.

Закон, признающий художников-постановщиков мультфильмов авторами созданных аудиовизуальных произведений, был подписан президентом России Владимиром Путиным и опубликован 14 июля. Сообщалось, что документ разработали по просьбам профессионального сообщества, поскольку авторами любых аудиовизуальных произведений считались режиссер-постановщик, сценарист и композитор, а авторские права мультипликаторов распространялись лишь на их работу, но не на весь мультфильм. Норштейн отметил, что закон не имеет обратной силы. «Какая же это серьезная проработка темы, если художники, трудившиеся всю жизнь на Союзмультфильме, не только не были приглашены на обсуждение проблемы, но вновь лишаются прав на свои произведения?» — возмущался мультипликатор в открытом письме на сайте своей студии.

Отвечая на вопрос о своих возможных действиях в связи с выпуском часов, на которых изображен созданный им персонаж, Норштейн напомнил, что в 2024 году «Слащева сделала вкупе с Центробанком» памятные монеты с ежиком из мультфильма.

«Конечно, это нельзя оставлять просто так. Но ведь у них же силы какие! Слащева компонуется с банкиром [Германом] Грефом, у которого немерено денег. А у меня таких денег нет, но есть совесть. Если в стране что-то такое будет меняться, то лишь потому, что совесть все-таки не будет стоять на последнем месте в ряду добродетелей человечества», — заключил мультипликатор.

В сентябре 2024 года Норштейн заявил, что глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева «организовала из киностудии ООО и забрала права на все персонажи от всех художников, которые имели значительное влияние на отечественную мультипликацию», а Центробанк этим воспользовался.

В ответ на это в ЦБ сообщили, что монета была выпущена по с договору с ООО «Союзмультфильм», и заверили, что с уважением относятся к творчеству мультипликатора.

В пресс-службе «Союзмультфильма» рассказали RTVI, что по лицензионному договору студия может использовать персонажей без ограничений с правом сублицензирования, а вознаграждения выплачивает Госфильмофонд.