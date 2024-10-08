Бывший российский бизнесмен Давид Ян — основатель IT-компании ABBYY, которая осенью массово уволила россиян из своих офисов за границей, — предложил создать аналог Силиконовой долины в Армении. Этой идеей он поделился на Всемирном конгрессе по информационным технологиям (WCIT 2024) в Ереване, передает агентство «АРКА».

Ян заявил, что в Армении должна появиться национальная идея, связанная с технологиями и искусственным интеллектом, которая сделает ее ведущей страной мира в этой сфере. Для этого, по замыслу бизнесмена, нужно создать «Город искусственного интеллекта» — например, в Дилижане, где будут собраны уникальные данные и который будет привлекать ценные технологические кадры со всего мира.

Как считает Ян, этими уникальными данными захотят поделиться сами ученые, которые будут работать в городе.

«Они поделятся своими личными биологическими, коммуникационными, биохимическими данными, жестами, эмоциями, глазами. Они предоставят многомодульные данные. Каждый человек в городе по своему желанию предоставит данные городу, потому что у них будет доступ к этим данным. И доступ к этим данным будет уникальным», — изложил свою идею бизнесмен.

Он выразил уверенность, что ученые будут «бороться и конкурировать» в армянской Силиконовой долине, поскольку ни у одной страны в мире не будет подобных многомодульных данных, предоставляющих возможности для новых изобретений и открытий.

Ян сообщил, что уже представил свою идею премьер-министру республики Николу Пашиняну, министрам и «многим влиятельным лицам» в Армении и за ее пределами — и получил позитивные отклики. «Однако очевидно, что реализация этой идеи является большим вызовом из-за геополитической ситуации и необходимости огромных инвестиций», — признал он.

Бизнесмен напомнил, что в США Силиконовая долина собрала вместе два миллиона «технологических эмигрантов», образовала мультикультурную среду и привела к прорывному созданию таких гигантов как Google, Facebook*, Twitter и других.

Кто такой Давид Ян и почему его компания уволила россиян

Давид Ян, имеющий китайско-армянское происхождение, родился в Ереване и жил там до 1985 года. Он окончил Московский физико-технический институт (МФТИ), на четвертом курсе которого, в 1989 году, стал сооснователем компании Bit Software. Почти через 10 лет она была переименована в ABBYY. Компания создает софт для обработки документов и оптического распознавания символов, специализируется на аналитике операционных процессов и сборе данных.

До 2022 года Ян входил в топ-200 богатейших российских бизнесменов по версии Forbes. В 2022 году ABBYY объявила об уходе из России и ликвидации российских юрлиц, а также прекратила предоставление услуг в Беларуси. На данный момент это американская компания с офисами в нескольких странах.

В начале октября стало известно, что ABBYY одним днем уволила сотрудников с российскими и белорусскими паспортами из офисов за границей, объяснив это «реорганизацией ключевых операционных функций» с целью «модернизации» бизнеса. Под сокращение попали сотни человек на Кипре, в Сербии и Венгрии.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что ABBYY «банально кинула» россиян, «которым ранее помогала релоцироваться». По мнению депутата, этот случай должен стать уроком на будущее для тех жителей России, которые задумываются о релокации. «Неважно, “хороший” ты или “плохой русский” — все равно русский, а значит, человек второго сорта», — написал депутат.

Через несколько дней холдинг VK («ВКонтакте», «VK музыка» и другие сервисы) заявил, что готов принять на работу специалистов, уволенных из ABBYY. Хинштейн назвал это «очень правильным и своевременным жестом в условиях острого дефицита кадров в IT-индустрии» в России.

* Принадлежит Meta, чья деятельность по распространению Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена