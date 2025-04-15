Ленинский районный суд Новосибирска приговорил местного жителя Илью Погиблова к 9 годам колонии строго режима. Он признан виновным в призывах к совершению самоубийства на созданном им публичном канале «Синий кит», пишет РБК.

Обвинения Погиблову было предъявлено по трем статьям — за организацию деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства, склонение к совершению самоубийства, а также за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний, обмана, угроз или иным способом.

Как сообщает РИА Новости, суд установил, что Погиблов, «имея патологический интерес к смерти других лиц» через интернет организовал и возглавил деятельность, направленную по побуждение неопределенного круга лиц, в том числе, несовершеннолетних, к совершению самоубийства, а именно создал публичный канал «Синий кит». Он также обвинялся в вовлечении в преступную деятельность подростка.

Организованная Погибловым группа в 2023 году через мессенджеры уговорами и убеждениями побуждала потенциальных жертв выполнять задания, которые были необходимы для подготовки к самоубийству, а именно причинять себе опасные для жизни и здоровья телесные повреждения.

По данным пресс-службы регионального управления судебного департамента, довести свой умысел, направленный на склонение к совершению самоубийства, Погиблов и «другое лицо» не смогли. Их деятельность пресекли правоохранительные органы.

Свою вину обвиняемый полностью признал. Приговор суда не вступил в законную силу.