Признавшийся в атаке на военный аэродром Дягилево и подрыве железной дороги в Рязанской области Руслан Сидики попросил отправить его на российскую военную операцию на Украине, чтобы он мог «искупить вину кровью». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ранее на допросах обвиняемый заявлял, что устраивал атаки в знак протеста против СВО.

«В ходе проведения с Сидики следственных действий обвиняемый, раскаявшись в содеянном, заявил, что готов искупить свою вину кровью. В связи с этим он выразил желание отправиться в зону специальной военной операции для прохождения службы в российской армии», — заявил собеседник агентства.

Сидики, который имеет гражданство России и Италии, внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

На допросе он сообщил, что в феврале 2023 года его завербовал представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. После этого Сидики, как сам утверждает, прошел диверсионную подготовку в латвийском городе Екабпилсе при участии сотрудников местных спецслужб и в марте 2023 года вернулся в Рязань.

Мужчине вменяют совершение теракта (ч. 2 ст. 205 УК РФ), незаконное приобретение взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 221.1 УК РФ) и прохождение обучения для осуществления теракта (205.3 УК РФ).

По версии следствия, в июле 2023 года он, используя четыре дрона со взрывчаткой, устроил атаку на авиабазу Дягилево на западе Рязани, а в ноябре подорвал две самодельных бомбы на железной дороге между станциями Рыбное и Блокпост в Рязанской области.

В правоохранительных органах уточняли, что первые попытки Сидики подорвать железнодорожное полотно оказались неудачными, поэтому он пропустил два поезда с российскими военными, техникой и вооружением, а на третий раз ему удалось добиться схода с рельсов 19 вагонов грузового поезда с удобрениями.

На месте подрыва были найдены фрагменты аккумуляторов, схемы СВУ и обломки закрепленной на дереве видеокамеры фрагменты видеокамеры, которая, как решили следователи, вела онлайн-трансляцию происходящего, а потом самоуничтожилась с помощью установленного в ней взрывного устройства.

Сидики был задержан в своей рязанской квартире на Интернациональной улице, когда, по словам представителей правоохранительных органов, «ждал от СБУ схему радиодетонатора, который самоуничтожается на расстоянии 1 км от приведшего в действие механизм самодельного взрывного устройства».

После задержания Сидики заявил на допросе, что действовал «из идейных соображений», поскольку выступает против проведения военной операции на Украине. При обыске у него в квартире были обнаружены компоненты для изготовления взрывного устройства, средства связи и отчеты о совершенных атаках — фото и видео на электронных носителях. Задержанный признал, что все это принадлежало ему.