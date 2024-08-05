Самая популярная криптовалюта в мире — биткоин — утром 5 августа подешевела более чем на 18% и стала стоить менее $50 тысяч, следует из данных на сайте криптобиржи Binance. Падение произошло после того, как индекс Токийской фондовой биржи рухнул почти на 10% на фоне данных о росте безработицы в США до 4,3% и опасений по поводу возможной рецессии. Это рекордный спад со времен «черного понедельника» 1987 года, отмечают СМИ.

Японский фондовый индекс Nikkei, учитывающий стоимость акций 225 крупнейших компаний страны (среди них Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Panasonic Nintendo), в ходе торгов 5 августа потерял более 3 000 пунктов и опустился на рекордные 9%.

Другие ключевые фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона тоже демонстрируют отрицательную динамику. Индекс Topix упал на 12,2% и оказался на 24% ниже рекордного максимума, установленного месяц назад, что стало худшим показателем с 1987 года, в то время как казначейские облигации и японский государственный долг выросли, поскольку инвесторы переориентировались на безопасные активы. Согласно данным, собранным Bloomberg с 1959 года, за три дня Topix пережил самое сильное падение за всю историю.

Аналитики Goldman Sachs оценивают риски наступления рецессии в американской экономике в 25% на ближайший год. «В JPMorgan прогнозируют замедление экономики в 50%. Аналитики ожидают в сентябре снижение ставки ФРС в США на 50 базисных пунктов, которая сейчас находится на уровне 5,25-5,5% годовых», — пишут «Ведомости».

Фьючерсы на американские фондовые индексы упали, контракты на Nasdaq 100 — на 6,5%, а на S&P 500 — более чем на 3%. Это падение усугубляет потери прошлой недели.

Японская валюта выросла примерно на 3,3% — до 141,70 иены за доллар, что является максимальным уровнем с января. Это встряхнуло валютные, фондовые и облигационные рынки Азии и усилило волатильность после опубликованных в пятницу неутешительных данных по безработице в США.

Доходность 10-летних японских облигаций упала на 17 базисных пунктов — до самого низкого уровня с апреля (0,785%), поскольку рынки пересмотрели перспективу очередного повышения ставки Банком Японии.

Тайваньская биржа Taiex закрылась с падением на 8,4%, что стало худшим днем ​​в истории ее существования. Медь падает после роста более чем на 1%, нефть марки Brent упала примерно на 1%.

На корейской бирже Korea Exchange торги KOSPI (Korea Composite Stock Price Index) автоматически выключались на 20 минут после того, как бенчмарк упал более чем на 8%. В последний раз такое происходило в марте 2020 года. Сегодня Kospi упал на 8,1%, что является самым большим падением с 2020 года.

«США — не единственная крупная экономика, которая недавно опубликовала разочаровывающие экономические данные. Индекс PMI еврозоны оказался ниже прогноза, и если окончательные данные по сектору услуг, которые должны быть опубликованы позднее в понедельник, окажутся даже немного ниже прогноза, это только усугубит опасения по поводу рецессии», — пишет Bloomberg. Трейдеры оценивают в 60% вероятность снижения ставки Европейского центробанка на полпункта в следующем месяце.